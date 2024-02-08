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((الصفا الإنسانية)) تستعد لـ ((رعاية طالب العلم))

2/8/2024 11:25:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت «الصفا الإنسانية» عن استعدادها لتنفيذ مشروع «رعاية طالب العلم» داخل الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، ويشمل المراحل الدراسية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع إن هذا المشروع يهدف إلى تمكين الطلبة المحتاجين وأسرهم من تغطية نفقات التعليم أو جزء منها، وذلك تخفيفا لأعباء الحياة على الأسر الفقيرة، وتحقيقا للتكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وحرصا على نشر العلم واحتضان الطلبة المتميزين، ليكونوا لبنة صالحة في مجتمعاتهم ويسهموا في الارتقاء بوطنهم.
وأكد الشايع أن «الصفا الإنسانية» تمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو تفعيل دور الشراكات في تحقيق الأهداف، ويأتي ذلك من خلال شراكة التكامل مع هذا الصرح الخيري المتميز الذي يعكس ريادة العمل الخيري الكويتي، حرصا على تحقيق أفضل النتائج المرجوة بأيسر الطرق، وصولا إلى رؤية كويت جديدة 2035.
وتوجه بخالص الشكر والتقدير للأمانة العامة للأوقاف والواقفين والواقفات على هذه الجهود الكبيرة، في دعم الفقراء والمحتاجين في شتى بقاع العالم، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية بين «الصفا الإنسانية» و«أمانة الأوقاف»، التي أثمرت هذه المشاريع المتميزة داخل الكويت وخارجها. ودعا عموم المحسنين والمحسنات إلى المشاركة في دعم مشاريع الجمعية، تطبيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وتعزيزا لمد يد العون والمساعدة لكل محتاج، وذلك بالتبرع عبر الاتصال بالخط المخصص لاستفسارات الداعمين وتبرعاتهم 22233322 أو من خلال الموقع الإلكتروني alsafakw.

MENAFN08022024000130011022ID1107831299

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