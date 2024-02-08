((الوطني)) وفريق الغوص ينظفان شاطئ الشويخ

الفاضل: المشروع البيئي يُسهم في حماية الواجهة البحرية والمحافظة عليها

قدم بنك الكويت الوطني رعايته لحملة فريق الغوص الكويتي لتنظيف الشاطئ وحماية الواجهة البحرية للكويت، وتأتي الحملة ضمن التعاون البيئي بين الجانبين للعام الثاني على التوالي.وتندرج الحملة في إطار المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة وضرورة حفظ الشواطئ من أي مخلفات ضارة بالبيئة البحرية وكائناتها، وتضمنت جولات تنظيف ميدانية في الواجهة البحرية في شاطئ الشويخ، حيث شارك فيها متطوعون من الوطني وفريق الغوص بهدف زيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع. وحول هذه الرعاية، قال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي: تأتي هذه الرعاية ضمن أولوياتنا في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة والتي تتمثل بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها، ونفخر بدعم فريق الغوص في مبادراته وأنشطته للحفاظ على البيئة. كما أن هذه الشراكة مع فريق الغوص تأتي انسجاما مع استراتيجية الاستدامة المؤسسية للبنك الوطني والتزامنا تجاه البيئة والذي تتم ترجمته من خلال إطلاق هذا النوع من الشراكات مع الجهات البيئية المحلية.ولفت التركي إلى أن التعاون مع فريق الغوص يتضمن العديد من الرحلات والجولات الميدانية لحماية الواجهة البحرية في الكويت، ولا بد من الإشادة والتنويه بمهارات هذا الفريق الوطني الذي نعتز به وبدوره في تنفيذ مشاريع بيئية جادة ونشرها لزيادة الوعي البيئي محليا وعالميا.من جانبه، أعرب رئيس فريق الغوص وليد الفاضل عن اعتزازه بهذه الشراكة مع بنك الكويت الوطني، مثمنا التعاون الكبير بين فريق الغوص والبنك الوطني لتحقيق الأهداف ذاتها ومن أبرزها حماية البيئة البحرية.وتهدف الحملة إلى رفع المخلفات عن الشواطئ، لاسيما أن هذه الشواطئ تعاني إجهادا كبيرا نظرا إلى وجود أعداد كبيرة من المخلفات البلاستيكية وغيرها تؤثر على البيئة البحرية بشكل كبير، ما يتطلب السعي المشترك إلى رفعها.ويحافظ بنك الكويت الوطني على موقعه كأكبر المساهمين في خدمة المجتمع الكويتي ليكرس بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية واستراتيجية الاستدامة المؤسسية للبنك. ويأخذ البنك على عاتقه تكريس ثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال التزامه بإطلاق البرامج والمبادرات الضخمة في عدة مجالات وفي مقدمها التعليم والصحة والبيئة.تجدر الإشارة إلى أنه منذ تأسيسه، ساهم فريق الغوص الكويتي في حماية وإعادة تأهيل عالم الأحياء المائية في الكويت من خلال مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك توثيق وحماية الشعاب المرجانية، وتنظيف الشواطئ، وإنشاء مستعمرات للأسماك، بالإضافة إلى رفع السفن والقوارب الغارقة.