((أمانة الأوقاف)) نظّمت النادي الربيعي لأطفال دور الرعاية

((أمانة الأوقاف)) نظّمت النادي الربيعي لأطفال دور الرعاية
التاريخ
2/8/2024 11:25:27 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أقامت الأمانة العامة للأوقاف متمثلة في إدارة المعلومات والتوثيق «مكتبة ماما أنيسة للطفل» موسم النادي الربيعي لعام 2024 م لأطفال دار الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون برعاية شركة دبدوب، وشركة jumboleen، وشركة ومطعم جست منقوشة، بالتعاون مع فريق الأيادي الخضراء البيئي التطوعي، وفريق فخر الوطن التطوعي، والرسامة مضاوي النصافي. وقالت نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة بالتكليف أمل الدلال إن هذا النشاط جاء في إطار غرس ثقافة الوقف والعمل التطوعي وتعزيز أوجه الإبداع لدى الأطفال.
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