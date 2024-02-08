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((أمانة الأوقاف)) نظّمت النادي الربيعي لأطفال دور الرعاية

2/8/2024 11:25:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت الأمانة العامة للأوقاف متمثلة في إدارة المعلومات والتوثيق «مكتبة ماما أنيسة للطفل» موسم النادي الربيعي لعام 2024 م لأطفال دار الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون برعاية شركة دبدوب، وشركة jumboleen، وشركة ومطعم جست منقوشة، بالتعاون مع فريق الأيادي الخضراء البيئي التطوعي، وفريق فخر الوطن التطوعي، والرسامة مضاوي النصافي. وقالت نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة بالتكليف أمل الدلال إن هذا النشاط جاء في إطار غرس ثقافة الوقف والعمل التطوعي وتعزيز أوجه الإبداع لدى الأطفال.

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