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((سهل)) يطلق خدمة ((أمان)) لرصد الاحتيال الإلكتروني

2/8/2024 11:25:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» يوسف كاظم إطلاقه خدمة «أمان» للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مخصصة لرصد صور الاحتيال والتصيد الإلكتروني التي يتعرض لها الأفراد من مواطنين ومقيمين ليقوموا بالإبلاغ عنها مباشرة عبر تطبيق «سهل».
وقال كاظم في بيان صحافي إن خدمة «أمان» ستظهر للمستخدمين من خلال قائمة «خدمات» الخاصة بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات داخل تطبيق «سهل» وهدفها إتاحة المجال لمستخدمي التطبيق للإبلاغ عن أي محاولة تصيد إلكتروني يتعرضون له سواء على شكل رسائل أو مكالمات وهمية. وأضاف أن الخدمة تهدف أيضا إلى رصد كل صور الاحتيال الإلكتروني التي تواجه المواطنين والمقيمين على مختلف الوسائل وتحديد نوعها سواء عبر رسائل نصية أو مكالمات صوتية أو من خلال موقع إلكتروني أو منصة إلكترونية يستخدمونها أو أي وسيلة أخرى يشتبه أنها تمارس الاحتيال.

MENAFN08022024000130011022ID1107831296

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