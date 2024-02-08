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((عطاء للعمل الإنساني)) تطرح مشروع ((عطائك يثمر))

2/8/2024 11:25:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية عطاء للعمل الإنساني الشيخ أحمد العجران إننا نتواجد حاليا في جمهورية تشاد الصديقة ولمسنا خلال هذه الرحلة الحاجة الشديدة لإقامة المخيمات الطبية وتوزيع المواد الغذائية للأسر الفقيرة واللاجئين وحفر الآبار وغيرها من الاحتياجات الإنسانية الأخرى ومن هنا جاءت فكرة طرح مشروع «عطائك يثمر» والذي من خلاله ننفذ المشاريع السابقة.
وأوضح العجران أن مشروع «عطائك يثمر» يسهم المتبرع الكريم من خلاله في علاج مرضى العيون وعودة نعمة النظر لآلاف المرضى وإدخال السرور والسعادة عليهم، كما يشارك المحسن من خلال المشروع في علاج أمراض سوء التغذية التي تصيب الأطفال وتوزيع حليب الأطفال والأدوية عليهم.

MENAFN08022024000130011022ID1107831295

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