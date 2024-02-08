توقيع ديوان ((شغف أزرق)) للشاعرة أفراح الصباح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب



أفراح الصباح: مصر تمثل قيمة حضارية كبيرة باعتبارها مهداً للثقافة والفنون د.نيفين الكيلاني: نتطلع لأن يحظى الديوان بالرواج اللائق بقيمته الإبداعية المتميزة

شهدت وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني أولى حفلات التوقيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55، والتي استهلت بتوقيع الديوان الشعري «شغف أزرق» للشاعرة الشيخة أفراح مبارك الصباح، وسط حضور جماهيري كبير من المهتمين والمثقفين.وأشادت وزيرة الثقافة المصرية بمشاركة الشيخة افراح، من خلال ديوانها الشعري الجديد، معربة لها عن تطلعاتها لأن يحظى هذا الديوان بالرواج اللائق بقيمته الإبداعية المتميزة، مؤكدة عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت على جميع الأصعدة، لاسيما الثقافية.بدورها، أعربت الشيخة أفراح مبارك الصباح عن سعادتها البالغة بتوقيع هذا الديوان على أرض مصر التي تمثل لها قيمة حضارية كبيرة، باعتبارها مهدا للثقافة والفنون منذ القدم، مؤكدة أن العلاقة بين مصر والكويت راسخة وممتدة عبر الزمن، ووجهت الشكر الى وزيرة الثقافة المصرية على حرصها لحضور حفل التوقيع، وحفاوة استقبالها.وأشارت الشيخة أفراح إلى أن مثل هذه الملتقيات الأدبية من شأنها إحداث المزيد من التلاقي الوجداني بين ثقافتي البلدين، من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يمثل بوتقة تنصهر خلالها جميع ثقافات العالم، للتأكيد على ريادة مصر الثقافية التي نعتز بها ونقدرها جميعا.كما أوضحت أن ديوان «شغف أزرق» يحمل العديد من القيم الإنسانية التي نحن أحوج ما نكون لها في خضم هذه التحديات التي يشهدها وطننا العربي وسط العالم. ووجهت الدعوة الى رواد المعرض للاطلاع على ديوانها والإبحار في معانيه وما يرمون إليه من قيم إنسانية.