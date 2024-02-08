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هيئة ذوي الإعاقة: نقدم خدماتنا لما يقارب 65 ألفاً من ذوي الإعاقة

2/8/2024 11:25:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت مراقب المتابعة الوظيفية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية زينب العنزي إن الهيئة تقدم خدماتها لما يقارب 65 ألفا من ذوي الإعاقة وفقا للبيان الإحصائي الصادر من الهيئة في يناير 2024.
وقالت العنزي في تصريح لـ«كونا» خلال المنتدى العربي الرفيع المستوى للتنمية الاجتماعية المتعدد الأبعاد في الدوحة إن الهيئة تقدم خدماتها لذوي الإعاقة (الجسدية والبصرية والذهنية والحركية والسمعية والتطورية والنفسية والتعليمية) تنفيذا لالتزاماتها الدولية والعربية والخليجية وتفعيلا لمواد القانون رقم 8 لسنة 2010 لضمان حصولهم على كل حقوقهم المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأضافت ان الهيئة تقدم خدماتها لذوي الإعاقة بالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وفقا لاستراتيجية وطنية تمكن الهيئة من تقديم الخدمات التيسيرية وتحقيق إمكانية الوصول لجميع المرافق بالدولة وتعميم الكود الكويتي لسهولة الوصول بالتعاون مع المجلس البلدي وبلدية الكويت ووزارة الاشغال العامة.
وذكرت ان تطوير الإطار الوطني للنفاذ الرقمي هو ضمن مشروع تحقيق رؤية الكويت 2035 بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهادف إلى دعم قدرة الجميع بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة على الوصول الشامل إلى المعلومات الرقمية والخدمات الالكترونية.
وبينت ان تنفيذ مشروع البوابة الالكترونية للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ينقسم إلى مشاريع إنشاء وتطوير البنية التحتية للهيئة بما يتوافق مع المواصفات العالمية وأعلى درجات الأمن السيبراني والتحول الرقمي للبيانات من خلال بوابة (بادا) الوطنية القادرة على ضمان سير الأعمال بلا انقطاع وبصورة آمنة معتمدة على أجهزة الشبكة الداخلية.
وأوضحت ان الهيئة قطعت شوطا طويلا في التحول الرقمي اذ تمكنت القطاعات المعنية من تقديم الخدمات الالكترونية على الموقع الرسمي للهيئة وعبر تطبيق برنامج «سهل» للدولة حيث من الممكن الدخول إلى بوابة ذوي الاعاقة الالكترونية لإنجاز العديد من المعاملات والحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
ولفتت العنزي إلى ان الهيئة تعاقدت مع معهد الأبحاث العلمية لتنفيذ مشروع مواءمة بيانات الإعاقة مع أهداف التنمية المستدامة وتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والتأهيلية بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لتنفيذ التعليم الدامج لذوي الإعاقة، إضافة إلى طرح برنامج (الدبلومة) في التصنيع الرقمي لتدريبهم في مجال التكنولوجيا والعلوم الرقمية وتنفيذ سياسة التوظيف الدامج للأشخاص ذوي الاعاقة ودعم حصولهم على الفرص الوظيفية المناسبة لامكاناتهم وقدراتهم.
وأشارت إلى منح المزايا والمخصصات المالية والأجهزة التعويضية وذلك في خطوة لدعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على الضمان الاجتماعي الذي يكفل لهم حياة كريمة.

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