Friday, 09 February 2024 08:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الشؤون: وقّعنا ((تعهد الدوحة)) لحماية الأسرة العربية من أي مخاطر تهدد وحدتها وتماسكها

2/8/2024 11:25:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أهمية المشاركة في المنتدى العربي الرفيع المستوى للتنمية الاجتماعية المتعددة الأبعاد لتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك. وأضاف الوزير السعود في تصريح لـ«كونا» ان المنتدى يعد أحد أبرز السبل الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وإرساء السلام والأمان وتحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية. وأكد ان وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت تعد من أبرز وزارات ومؤسسات الدولة التي تقوم بدور كبير في الحماية الاجتماعية من خلال قطاعي التنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية.
وقال انه وقع مع بقية وزراء التنمية الاجتماعية والأسرة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية على تعهد الدوحة للأسرة العربية الراسخة والذي يأتي امتدادا لجهود دولة قطر في ترسيخ مبادئ وهوية الأسرة العربية وحمايتها من المخاطر التي تهدد وحدتها وتماسكها.
كما التقى وزير الشؤون الاجتماعية وشـــؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود على هامش المنتدى العربي بالأمين العالم لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط.

MENAFN08022024000130011022ID1107831290

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث