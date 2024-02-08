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الذلول ((الوارية)) تتوَّج بالسيف الذهبي لبطولة الكويت الدولية للهجن

2/8/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توجت الذلول «الوارية» العائدة لهجن الرئاسة من الإمارات مساء أمس الخميس بالسيف الذهبي لبطولة الكويت الدولية السنوية الـ 22 لسباقات الهجن في أهم وأغلى أشواطها ضمن سباقات اليوم الختامي الذي شمل ثلاثة أشواط رئيسية أخرى من أصل 82 شوطا أقيمت بالبطولة التي استمرت 6 أيام.
وسلم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي السيف الذهبي للفائز بالجائزة الكبرى للبطولة في الشوط الختامي الذي خصص للهجن (الحيل) لمسافة 8 كيلومترات، فيما احتلت الذلول «الظعاين» لهجن الشحانية من قطر المركز الثاني، بينما حصدت الذلول «شقران» التابعة لهجن الرئاسة من الإمارات المركز الثالث.
وأعرب الوزير معرفي في تصريح عقب ختام البطولة، عن تشرفه بحضور اليوم الختامي لهذه البطولة التراثية الكبيرة وتسليم السيف الذهبي المقدم من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لمالك الهجن الفائز بهذا السباق الكبير، مهنئا جميع ملاك الهجن الفائزين في كل سباقات البطولة.
وقال معرفي إن الرعاية السامية للبطولة تؤكد اهتمام القيادة الحكيمة بدعم الرياضات التراثية التي تجسد تاريخا مهما لحياة الآباء والأجداد، مشيدا بالمشاركة المميزة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في هذه البطولة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة المدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان في تصريح، إن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بالرياضات التراثية مثل الهجن والفروسية بأنواعهما وتعتمد لها ميزانيات مناسبة تليق بها.
وأوضح أن البطولة شهدت هذا العام مستويات مميزة لاسيما بالأشواط الرئيسية التي شهدت منافسات محمومة بين الهجن وملاكها، مضيفا أن الكويت ترحب دائما بضيوفها من الدول الخليجية والعربية التي شاركت بالبطولة.

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