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مواجهة مرتقبة بين ((طائرة الأبيض)) و ((الأصفر))

2/8/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
يلتقي القادسية مع الكويت في الـ 3:00 مساء اليوم على صالة مجمع صحار الرياضي في عمان، وذلك ضمن منافسات الدور ربع نهائي من بطولة غرب آسيا الثانية للأندية، ويسعى الطرفان إلى بلوغ المربع الذهبي رغم صعوبة المواجهة، حيث يعرف «الأصفر» و«الأبيض» بعضهما البعض جيدا، ويتنافسان على صدارة الدوري المحلي أيضا، وسيقام الدور نصف النهائي غدا.
وكان الكويت قد فاز أمس الأول على نظيره العماني صحار بنتيجة 3- 0 خلال الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة التي تستضيفها مدينة صحار بسلطنة عمان. وأقيمت المباراة على الصالة الرئيسية في مجمع صحار الرياضي وجاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من الدور التمهيدي في البطولة التي تستمر حتى الـ 12 من الجاري، وبذلك رفع الكويت رصيده إلى 6 نقاط محتلا المركز الثالث بينما تجمد رصيد صحار عند 3 نقاط احتل بها المركز الرابع، وصعد كل منهما إلى دور الثمانية.
وضمت المجموعة الثانية إلى جانب الكويت وصحار العماني كلا من الأهلي البحريني والعربي القطري وشباب الحسين الأردني. بدروه، استطاع القادسية ممثل الكويت الثاني في البطولة أمس أيضا من الفوز على فريق الريان القطري حامل اللقب بنتيجة 3- 2 ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدور التمهيدي ليضمن تأهله إلى الدور
التالي.

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