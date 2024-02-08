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دوري اليد ينطلق غداً

2/8/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تفتتح بطولة الدوري العام لكرة اليد غدا في الـ 4.30 مساء على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم بإقامة 3 مباريات في الجولة الأولى، حيث سيلتقي الفحيحيل مع التضامن، فيما ستجمع المباراة الثانية الصليبخات والنصر في الـ 6.00، ويلتقي اليرموك مع السالمية في الـ 7.30 مساء على نفس الصالة.
ويشارك في البطولة 14 فريقا تلعب بنظام الدوري من دورين ذهابا وإيابا لتنقسم بعدها المنافسة إلى قسمين درجة أولى ويشارك فيها 8 فرق، وممتاز ويشارك فيه 6 فرق.
وقد تأخر انطلاق النسخة الحالية من البطولة بسبب المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية في تصفيات كأس العالم ودورة الألعاب الآسيوية ومشاركة منتخب الناشئين في بطولة العرب.

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