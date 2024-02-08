دوري اليد ينطلق غداً

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تفتتح بطولة الدوري العام لكرة اليد غدا في الـ 4.30 مساء على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم بإقامة 3 مباريات في الجولة الأولى، حيث سيلتقي الفحيحيل مع التضامن، فيما ستجمع المباراة الثانية الصليبخات والنصر في الـ 6.00، ويلتقي اليرموك مع السالمية في الـ 7.30 مساء على نفس الصالة.
ويشارك في البطولة 14 فريقا تلعب بنظام الدوري من دورين ذهابا وإيابا لتنقسم بعدها المنافسة إلى قسمين درجة أولى ويشارك فيها 8 فرق، وممتاز ويشارك فيه 6 فرق.
وقد تأخر انطلاق النسخة الحالية من البطولة بسبب المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية في تصفيات كأس العالم ودورة الألعاب الآسيوية ومشاركة منتخب الناشئين في بطولة العرب.
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