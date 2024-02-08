القادسية.. ((خلصنا من العربي وباقي السالمية))

MENAFN - Al-Anbaa) ناصر العنزي



خرجت جماهير القادسية من «ستاد جابر الدولي» تردد «خلصنا من العربي وباقي السالمية» بعد فوز «الأصفر القدساوي» على «الأخضر العرباوي» 2-1 في مواجهة القمة الجماهيرية، ليتأهل القادسية إلى المباراة النهائية على كأس سمو الأمير ليواجه السالمية في مباراة مرتقبة للفوز بالكأس الغالية.

لم يمهل المالي براهيما تانديا خصمه العربي التقاط أنفاسه وعاجله بهدفين في الشوط الأول فأصابه في مقتل بعدما تألقت الكتيبة «القدساوية» في جميع خطوطها ومنعت منافسها من تهديد مرمى الحارس علي جراغ.

افتتح تانديا المتألق التسجيل بتسديدة متقنة بعد تمريرة من عيد الرشيدي مرت على يمين الحارس سليمان عبدالغفور (35)، ثم كرر الاثنان فعلتهما بهدف ثان من قدم تانديا أكد على تدهور حالة الدفاع العرباوي (37).

وكان المدرب محمد المشعان قد أحدث بعض التغييرات في تشكيلته التي قادها هجوميا تانديا والرشيدي وصولة ونايف زويد، واضطر إلى تبديل إجباري مبكرا بعد إصابة المدافع فيصل الشطي ودخل مكانه عبدالعزيز نصاري، فكان التفوق لـ «الأصفر» لعبا ونتيجة.

أما العربي فلم تكن بدايته بمثل ما كان عليه، ودبت الفوضى في خط دفاعه المكون من عيسى وليد وجمعة عبود وعماد الدين بوبكر وعبدالرحمن الشرهان، وعلى نحو مفاجئ أقدم مدرب العربي البوسني داركو نيستروفيتش على سحب لاعبه بندر السلامة وأشرك بدلا منه النيجيري إيوالا، غير أن «الأخضر»، بمهاجميه حمزة خابه وأيمن الصفاقسي، لم يستطع أن يخترق دفاع خصمه ولو بتسديدة واحدة.

وفي الشوط الثاني رمى العربي بكل ثقله لتقليص النتيجة لكنه واجه صلابة من دفاع الخصم بقيادة الأرجنتيني فيتور، وعاب أفراد العربي البطء في تحضير الهجمات، وبقي المهاجمان خابا والصفاقسي وحيدين من دون إمداد، فمن الطبيعي أن تقل خطورتهما.

وفي الدقيقة 70 أشرك مدرب القادسية محمد المشعان بدر المطوع وزميله عبدالله مطاوع لتعزيز الهجوم، لكن سرعان ما خرج المدافع خالد صباح مطرودا بعد إنذارين، فأصبحت الكفة تميل لمصلحة «الأخضر» الأكثر عددا والذي عاد بهدف بإمضاء البديل علي خلف بعد مجهود رائع من إيوالا (79)، ثم أضاع حمزة خابا فرصة لا تضيع وهو على بعد خطوتين من المرمى (85)، واشتدت المباراة في الدقائق الأخيرة وسط استبسال دفاعي قدساوي نجح في الحفاظ على فوزه بعدما لعب منقوصا 27 دقيقة.

أدار المباراة الحكم الكرواتي دوج ستروكان وأجاد في إدارتها وأشهر بطاقة حمراء مستحقة للمدافع خالد صباح بعد إنذارين.

وقد شهدت القمة الجماهيرية حضورا تعدى 32 ألف متفرج.