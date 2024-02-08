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السالمية أوقف مغامرة التضامن

2/8/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
أوقف السالمية مغامرة التضامن بالتغلب عليه 3-0 في مواجهة الدور نصف النهائي لبطولة كأس سمو الأمير التي جرت أمس على ستاد «علي صباح السالم»، ليتأهل «السماوي» إلى المباراة النهائية للكأس الغالية للمرة العاشرة في تاريخه. سجل الأهداف اليكس ليما (42 من ركلة جزاء 42) وايبودو ايساكا (56) والسنوسي الهادي (94).
وشهدت المباراة خروج مهاجم التضامن جيوفاني بالبطاقة الحمراء (80)، واتسم اداء الفريقين بالتحفظ والبطء في التحضير في الشوط الاول الذي شهد افضلية نسبية للسالمية من حيث الاستحواذ.
وفي المقابل، التزم التضامن بتأمين مناطقه الدفاعية والبحث عن المساحات عبر الكرات المرتدة، وكانت أولى محاولات «السماوي» من كرة عرضية لمعاذ الظفيري قابلها ايساكا مباشرة لكنها علت العارضة (24)، وبعدها أبعد الحارس عبدالرحمن عجاجي تسديدة ليما من كرة حرة ثابتة (32)، ومر عبدالمحسن التركماني من المدافع وليد سعد داخل المنطقة الا انه تعرض للعرقلة ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها ليما على يمين الحارس (42).
وفي الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة اللقاء بتحسن اداء التضامن، ونجح السالمية في تسجيل الهدف الثاني بعد ان مر عذبي شهاب داخل المنطقة وهيأ كرة عرضية متقنة لايساكا الذي وضعها في الشباك (56) ليمنح الهدف الاريحية لـ «السماوي» بفرض ايقاعه.
وتعقدت اوضاع التضامن بخروج المهاجم جيوفاني بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 80، وحرمت العارضة السالمية من الهدف الثالث بعد ان ردت تسديدة معاذ العنزي (88)، الا ان السنوسي الهادي كانت بصمته واضحة في إدراك الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل المنطقة (94)، لتنتهي المباراة بفوز وتأهل مستحق لـ «السماوي». أدار اللقاء بامتياز الحكم اليوناني ايفان جيلوس.

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