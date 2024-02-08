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((سلة)) القادسية يعبر الصليبخات

2/8/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية على نظيره الصليبخات 100-96، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 6 للدوري العام، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول، فيما وصل «الأحمر» إلى النقطة الـ 23 في المركز الرابع، وقد جاءت المواجهة متكافئة في أغلب أشواطها، لكن جودة محمد أشكناني، وعبدالمحسن الموسوي، وراشد الرباح، والمحترف الأميركي روبرت رجحت كفة «الأصفر» في نهاية اللقاء، وكان الموسوي الأعلى تسجيلا لفريقه بـ 25 نقطة، والاستحواذ على 12 كرة مرتدة «ريباوند».
وفي مواجهة ثانية، أقيمت على ذات الصالة، لم يجد العربي صعوبة في تجاوز نظيره التضامن 97-55، ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، فيما وصل الخاسر إلى النقطة الـ 14، حيث لم يجد العربي صعوبة في تجاوز التضامن الذي فقد الأمل في التأهل للمربع الذهبي الحاسم على لقب الدوري بفضل تألق محترفه الأميركي كيندال ديكس بتسجيله 27 نقطة والاستحواذ على 12 كرة مرتدة، ليعزز «الأخضر» حظوظه بالتأهل على حساب الصليبخات رابع الترتيب. وتقام اليوم مباراة واحدة في الـ 6 مساء، على صالة الاتحاد، تجمع بين اليرموك وكاظمة.

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