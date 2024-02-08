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محمد المسري.. الحمدلله على السلامة

2/8/2024 11:25:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
بعد 90 يوما من رحلة علاجه التي انطلقت في 11/11/2023 بمستشفى «بيشات» بفرنسا والمتخصص بآلام القلب، عاد للبلاد المستشار بوزارة الاعلام محمد المسري، وكان في استقباله بمطار الكويت (t4) أسرته وأقاربه وأصدقاؤه الذين تمنوا له الصحة والعافية واستقبلوه بلوحة تحمل صورته كتب عليها «نورت دارك يالغالي»، متمنين له الصحة والعافية، وان يمد الله في عمره ويبعد عنه كل مكروه بعد نجاح رحلته العلاجية.
وقال المستشار محمد المسري لـ«الأنباء» عن حالته الصحية: «أحمد الله كثيرا على نعمة الشفاء، وهذا بفضله ثم بفضل دعوات اهل الكويت والأصدقاء والزملاء، وأنا أشكرهم جميعا على كل هذه المشاعر تجاهي». وبهذه المناسبة، وجه «بوعبدالعزيز» محمد المسري الشكر الى السفارة الكويتية بفرنسا ومكتبنا الصحي اللذين لم يقصرا معه ولا مع أي مواطن متواجد بفرنسا للعلاج، واصلا شكره لاتصالات ورسائل المسؤولين في وزارة الإعلام وعلى رأسهم وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، ووكيل الوزارة د.ناصر المحيسن، ووكيل التلفزيون تركي المطيري وجميع الزملاء الإعلاميين في الكويت والخليج والوطن العربي الذين في تواصل دائم معه للاطمئنان على صحته ودعواتهم له بالشفاء، مؤكدا ان هذا التواصل كان له الأثر الطيب في نفسه، سائلا المولى عز وجل لهم الصحة والعافية.
«الأنباء» تحمد الله كثيرا لسلامة المستشار بوزارة الإعلام محمد المسري وعودته للبلاد بعدما تكللت رحلته العلاجية بالشفاء التام.
أجر وعافية يا بوعبدالعزيز.

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