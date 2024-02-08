أحمد ناصر.. عظَّم الله أجرك

أحمد ناصر.. عظَّم الله أجرك
التاريخ
2/8/2024 11:25:16 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تتقدم «فنون الأنباء» بأحر التعازي والمواساة إلى الزميل الإعلامي أحمد ناصر لوفاة والدته، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
(إنا لله وإنا إليه راجعون)
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