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((أحفادي الأعزاء)) موجّه للجيل الحالي

2/8/2024 11:25:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
انتهى المخرج يوسف مبارك الحشاش أمس الأول من تسجيل المسلسل الإذاعي «أحفادي الأعزاء» الذي سيبث في شهر رمضان عبر أثير إذاعة البرنامج العام من تأليف محمد عبدالعزيز الكندري وتمثيل جاسم النبهان، خالد المفيدي، غادة السني، حنان المهدي، منال الجارالله، عبدالمحسن العمر، يوسف العمر، إيمان فيصل، حسين الحداد، مريم الحلو، فاطمة القلاف، حسين الرفاعي وآخرين.
مسلسل «أحفادي الأعزاء» أسري تدور أحداثه في قالب عائلي ممتع، ما بين النجاح والسقوط، والقناعة والطمع، والخير والشر، والطموح واليأس، من خلال شخصية المسلسل الرئيسية «محمد» الذي يجسدها الفنان جاسم النبهان حيث يعيش مع أحفاده (فهد - سعود - إيمان - قماشة) والذين تجاوزوا العشرين من العمر، وجميعهم يعيشون مع الجد في فيلته الفخمة، يتعامل معهم كأنه صديقهم وأخوهم الأكبر، كاسرا جميع الحدود معهم لثقته فيهم وقناعته بأن هذا الجيل يجب أن تصادقه وتعطيه الأمان والثقة ليصبح جيلا ناجحا.
وبعدها تتوالى أحداث المسلسل فتمر على «محمد» أزمة يتعرض لها بسبب خسارة ابنه البكر «جاسم»، فيبحث «محمد» عن حلول لإنقاذ ابنه من السجن فلا يجد أمامه إلا بيع الفيلا لحل أزمة ابنه، ولكن المبلغ لا يكفي لسداد المبلغ، فينتقل مع أحفاده لبيت أبيه القديم للإقامة فيه بمنطقة قديمة وحياة مختلفة عن الحياة التي كانوا يعيشونها، ليبدأ الجميع بالعمل للاعتماد على أنفسهم، وذلك لضمان لقمة عيشهم في أوضاعهم الصعبة.
العمل يقع في 30 حلقة مدة الواحدة 15 دقيقة، كل حلقة تحمل بين طياتها الكثير من المعاني والقيم والعادات التي جبل عليها أهل الكويت.

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