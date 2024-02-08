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حماية الأمن الغذائي

2/8/2024 11:25:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) للبلاد المتطورة وذات الثروات الغذائية خطط وبرامج ومتابعات مدروسة للاستفادة والتجديد، والحماية للمناطق المتخصصة بهذه الثروات التي هي وقود الحياة في أحوال السلم والحرب، وذلك حتى تتم حماية ذلك المخزون، وتوفير بيئـــته الأنسب نظاما ونظافة، حتى يكـــون ثروة دائمة تنفع البشر بتـــوفير التغذية لهم، وكذلك لكل «ذي كبد رطب»، وكذلك بهـــجة للناظرين إلى اللون الأخضر الجــميل للزراعات المختلفة ولما تشكله من فوائد للصناعات أيضا.
إن حماية الأمن الغذائي تتطلب جهودا واهتماما عبر وضع الخطط التي من شأنها تنفيذ الرؤى الخاصة بتحقيق هذا الهدف. ولابد هنا من الإشارة إلى ضرورة توسيع المساحات المزروعة حتى يتم توفير أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الغذائية محليا، وذلك من المحاصيل الموسمية وكذلك الخضراوات والفاكهة التي يحتاج إليها الجميع. يجب كذلك الحرص على زيادة جودة هذه المنتجات الزراعية حتى تنافس ما يتم استيراده، وذلك بتوفير أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية، والعمل على تلبية تفضيلات المستهلكين بما يجعلهم يفضلون المنتج المحلي عن المستورد.
جهود الدولة المشكورة في دعم المنتج المحلي والمزارعين الكويتيين تصب في هذا الاتجاه، وينـــبغي بــذلك المزيد من الجهود في هـــذا الشـــأن والعمل على التوزيـــع والتســـويق الجيد لهذه المنتجات في مراكز البيع المختلفة، حتى يؤدي هذا الدعم للمواطنين إلى زيادة إنتاجهم ورفع جودته مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويصب في الوقت ذاته في خانة حماية الأمن الغذائي.
أخـــيرا، فإن متابعة الجهات المعنية للمزارعين خلال العنابة بمزروعاتهم وتزويدهم بكل ما يحتاجون إلــيه من معلومات علمية وفنية ومستلزمات من أسمدة ومبيدات وغيره، كل ذلك من شأنه توفير مناخ يزيد الإنتاج ويرفع كفاءته وجودته، بما يحقق المصلحة للجميع منتجين ومستهلكين.

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