Friday, 09 February 2024 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ردع المعتدين

2/8/2024 11:25:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمرت في العالم خلال العصر الحديث فكرة التكتلات السياسية والاقتصادية، وهو ما كان موجودا منذ القدم عبر عقد الدول لتحالفات لتقوية مواقفها بصفة عامة وفي مواقف وقضايا بعينها.
وقد ظهر ذلك جليا في الحرب التي بدأتها روسيا على أوكرانيا ومستمرة منذ نحو عامين، حيث كان موقف الغرب موحدا مع أوكرانيا ضد روسيا وحلفائها، حتى ان الحلف الغربي أمد الدولة الأوكرانية بكل أنواع الأسلحة حتى تتمكن من الصمود أمام الغزو الروسي.
هناك أمثلة كثيرة في العالم خلال العقود الماضية لا يتسع المجال هنا لحصرها هنا. ولكننا بالمقابل كأمة عربية نواجه آلة الحرب الصهيونية التي اعتدت ولاتزال تعتدي على الدول العربية المجاورة لفلسطين المحتلة، بعد أن اغتصبت هذه العصابات الأرض المباركة، دون أن يكون هناك موقف موحد حقيقي أو تحالف عسكري قوي يردع هؤلاء المعتدين.
ومن ذلك أننا كعرب لا يتوافر لدينا السلاح اللازم للدفاع، وليس للهجوم، نقول للدفاع عن أي اعتداء علينا، ولعلنا هنا نشير إلى أن إسرائيل لديها أحدث تكنولوجيا السلاح في العالم وهي تقوم بالهجوم على بعض الدول العربية دون رادع حقيقي يجعلها تفكر مرتين قبل أن تقدم على هذه العربدات. ولعلنا هنا نقرب المسافة قليلا إذا ما حصرنا كلامنا فيما يحدث حاليا من الحرب البربرية الإرهابية التي يشنها جيش الاحتلال ضد إخواننا في فلسطين وبصفة خاصة حاليا في قطاع غزة، حيث تقوم قوات الاحتلال بقصف جوي عنيف ومتواصل بأحدث الطائرات الحربية على مناطق يسكنها فلسطينيون أبرياء عزل، لا طاقة لهم بمثل هذه القوة المعتدية الغاشمة. في المقابل، فإن الطرف المعتدى عليه وكثير من الدول العربية لا يمتلك السلاح الرادع لتلك الطائرات من تكنولوجيا الصواريخ المضادة لسلاح الطيران الإسرائيلي الذي يعربد على طول مناطق ومساحات شاسعة من منطقة الشرق الأوسط!.. وبالتالي فإن أقصى ما يمكن عمله هنا في مواجهة هذه المواقف هو قذف الصواريخ غير الدقيقة في اتجاه العدو الإسرائيلي، والتي على الرغم مما تحدثه من رعب في جانب الصهاينة إلا أنها لا تحقق الردع المطلوب للجم هذا العدو الإسرائيلي.
هكذا، فإن المطلوب هنا هو توفير منظومة دفاع جوي تضع حدا للاعتداءات الإسرائيلية والتي تهدد الوضع في الشرق الأوسط برمته وتعرضه للتوتر الدائم. وتضع حدا حاسما حقيقيا لهذا العدو الذي لا يفهم سوى لغة واحدة معروفة للجميع. إن مواجهة مثل هذه المواقف العدائية لا يمكن أن يتأتى مع التشرذم، بل يجب أن يكون هناك تحالف قوي واستعدادات لمواجهة كل السيناريوهات، لأن كل شيء وارد في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف.
إن العرب اليوم مطالبون بتوحيد طريقة الرد على العدوان الإسرائيلي، فقط نقول بطريقة الرد من خلال توفير منظومة فائقة الفعالية لردع هذا الطيران الحربي، حتى يتم وضع حد لما يحدثه من دمار وسفك لدماء الضحايا الأبرياء.
إن حديثنا هذا إنما هو لمصلحة الجميع دون استثناء لنا كشعوب عربية، فوجود الأسلحة الرادعة يكفينا شر المعتدين، لأنه «من أمن العقوبة أساء الأدب». والله ولي التوفيق.

[email protected]

MENAFN08022024000130011022ID1107831277

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث