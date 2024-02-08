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الأمطار

2/8/2024 11:25:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المطر هو شكل من أشكال قطرات الماء المتساقطة من السحاب في السماء، وتتكون قطراته عندما تتحد قطيرات الماء الصغيرة في السحب، وتتفاوت قطرات المطر في أحجامها تفاوتا كبيرا كما تتفاوت في سرعة سقوطها حيث إن القطرة الأكبر هي الأسرع في السقوط أما الرذاذ فيتألف من قطيرات صغيرة وتقل سرعة سقوطه نظرا لمقاومة الهواء.
وأنواع الأمطار ثلاثة وهي: أمطار تصاعدية وتحدث بسبب تقلص الهواء الرطب القريب من سطح الأرض وخاصة في المناطق الاستوائية، والأمطار التضاريسية وتحدث بسبب التقاء الرياح الرطبة القادمة من البحر بمناطق مرتفعة كالهضاب أو الجبال، والأمطار الإعصارية والتي تتكون بسبب التقاء رياح مختلفة في درجة حرارتها ورطوبتها مثل أمطار البحر المتوسط.
إن المطر ضروري للحياة فهو يمد الإنسان والحيوان والنبات بالماء ومظاهر الحياة تكاد تنعدم في المناطق التي تعاني قلة الماء أو قلة سقوط الأمطار عليها حيث إن الأمطار تساعد على منع فقدان التربة السطحية التي تقوم بإيقاف العواصف الرملية، والأمطار تنظف الهواء من الغبار والملوثات الكيميائية.
ويمكن أن تكون الأمطار ضارة مثل ظاهرة المطر الحمضي التي تتشكل عندما تتفاعل الرطوبة مع أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون والتي تنبعث من المركبات والمصانع ومحطات توليد الطاقة وهذه الأمطار تلوث مياه البحيرات والجداول وتشكل خطورة على الحياة المائية كما تلوث الحقول وتتلف المحاصيل والأشجار والتربة، وكثرة الأمطار قد تسبب اضطرابا في الاتصالات والفيضانات وتدمر الممتلكات وتسرع فقدان التربة السطحية. وتوجد أسماء مختلفة للمطر فأول سقوطه يسمى الرش والطش أما الطل فهو مطر ضعيف وقد يسمى الندى إذ إنه أخف أنواع المطر وأضعفه ثم الرذاذ وهو المطر الساكن الصغير والقطر ويسميه البدو أسماء مختلفة مثل السح أو النضح أو البغش أو الدث أو الرك أو الرهمه ويطلق عليه تسكاب إذا زادت قوته.
وبحسب الثعالبي، عبدالملك بن محمد بن إسماعيل والمتوفى سنة 429 هجرية والذي رتب في فقه اللغة أكثر من 30 اسما بالتوالي للمطر عند العرب وبعض منها: الحياء (إذا أحيا الأرض بعد موتها)، والغيث (إذا جاء الغيث بعد المحل)، وإذا دام مع سكون فهو «الديمة» و«الضرب» و«الهطل» و«الهتان» المطر الضعيف و«القطقط» و«الرهمة» و«الغبية» و«الحشكة».
معظم مياه الأمطار آمنة للشرب لكن ينصح الخبراء بعدم شربها وخاصة عندما تصبح حمضية ولا يجب تحميل المسؤولية عن ذلك للمصانع فقط فهناك مسؤولية يتحملها الإنسان من خلال استخدامه للمبيدات والمغذيات الزراعية مثل النيتروجين والفوسفور التي تتسرب للمياه الجوفية فترفع أيضا من حموضتها.

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