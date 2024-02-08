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ربنا يسترها عليك

2/8/2024 11:25:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقول أحد الحكماء: ما غلبتني إلا امرأة كانت تحمل طبقا مغطى، فسألتها: ماذا يوجد في الطبق؟
فقالت: ولم غطيناه إذن؟ فأحرجتني..
يقول الحكيم: أي شيء مستور لا تحاول أن تكشفه.
ذكرني موقف الحكيم بقصة حقيقية سمعتها من فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي عن الستر وإليكم القصة:
خطيب مسجد في دمشق يقول إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام، قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة، استغربت من بشارة الرسول عليه الصلاة والسلام لجاري البقال، فذهبت إليه وقلت له: عندي لك بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني لن أقولها لك إلا إذا اخبرتني ماذا فعلت مع ربك.
رفض الجار أن يقول شيئا، وبعد إلحاح شديد ذكر لي الخبيئة الصـــالحة التي بينه وبين ربه فقال:
تزوجت من امرأة وفي الشهر الخامس من زواجي كانت حاملا في الشهر التاسع، والجنين ليس مني وبإمكاني أن أُطلقها، أو أفضحها عند أهلها فيقتلونها، لكني أردت ان احملها على التوبة. فجئت بامرأة وقامت بتوليدها ليلا، ومن ثم حملت المولود تحت عباءتي وذهبت به إلى المسجد، ووضعته وراء باب المسجد ولم يرني أحد، وصليت مع المصلين، فلما انتهت الصلاة بكى المولود، فاستغرب المصلون وتجمعوا حوله، فاقتربت منهم وسألتهم ما القصة؟
فقالوا لي: تعال شوف لقيط في المسجد، فقال لهم: أعطوني اللقيط أنا أكفله، فأخذته أمام جميع المصلين على أنه لقيط، فرددناه إلى أمه، وربيته في بيتي.
يقول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: «من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة».
وهـــذا الرجل الصالح ستر على المرأة ولم يفضحها وتابت إلى ربها، لذلك بشره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يكون رفيقه في الجنة.
٭ آخر المقال: دعاء جميل قاله رجل من أهل النيل لي:
«ربنا يسترها عليك».

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