Friday, 09 February 2024 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخط العربي ولغة القرآن

2/8/2024 11:25:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إذا كان الفن الإسلامي عموما قد تأثر في بعض مظاهره بفنون البلدان والأمصار التي أضاء المسلمون ربوعها، بفتحهم الإسلامي فإنه مما لا شك فيه أن الخط العربي ظل نقيا خالصا، بعيدا عن يد هذا التأثير، ذلك أن الخط العربي ينتزع اعتراف الجميع بأنه من ابتداع أهله، ويحمل جميع خصائصهم، ويضمن لهم خصوصيتهم، وطبيعتهم العربية وهو الأمر الذي وضع الخط العربي في عالم الفن الإسلامي، بأنه أول وليد لا يدين بالكثير للفنون الأخرى التي سبقت الإسلام.
ويعتبر «خط المسند، هو أقدم الخطوط المعروفة في شبه الجزيرة العربية، ويتشابه في 14 حرفا مع الحروف العربية الكوفية. وكان الخط العربي بحكم أن العربية هي إحدى اللغات السامية معروفا في عصور ما قبل النبوة بقرون طويلة، وأمكنه التعايش مع الخط الحميري في الجنوب الغربي للجزيرة العربية، بل استطاع الخط العربي أن ينسجم مع كل أرض حل بها، فبعد أن ظهر الدين الإسلامي في مكة، ازدادت شهرة الخط المكي، وتطورت صنعته وعندما هاجر المسلمون إلى المدينة وجدوا نفرا قليلا من الأوس والخزرج ممن يعرف الخط، فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ثلاثين رجلا منهم لكتابة ما ينزل من وحي القرآن وسرعان ما استقر الدين الإسلامي في المدينة، وشجع النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الكتابة، بكل الطرق لدرجة أن بعض أسرى قريش فدوا أنفسهم بتعليمهم لعشرة صبيان من المدينة، لعدم استطاعتهم افتداء انفسهم بالمال.
وقد اكتسب الخط العربي قداسته واهتمام الجميع به من قداسة القرآن واهتمام المسلمين به استجابة لنظرة الإسلام الخاصة بالكتابة والكتاب، وبالطبع عندما انتشر الإسلام بين الشعوب غير العربية انتشرت معه الكتابة العربية، وهو الأمر الذي جعل الكتابة والخط العربي يتغلغلان في حياة الشعوب الإسلامية حيث أصبح ذلك جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية في البيت والعمل والمسجد، ولعل أعمق تلك التأثيرات التي تركها الخط العربي في ثقافة الأمم الإسلامية، وهي تأثيراته في الفنون الزخرفية والمعمارية وأثره الضخم في الأدب. وقد يتساءل البعض، لماذا أخذ الخط العربي كل هذا الاهتمام من المسلمين؟ والإجابة مهمة بالطبع، لأن الخط العربي تم التعامل معه باعتباره وسيلة المحافظة على الكلام الإلهي أي القرآن الكريم، وتم استخدامه عاملا مهما في نشر الدين الإسلامي.
وقد انتقلت نظرة العربي إلى الخط والكتابة، إلى كل الأمم الإسلامية بالبلدان التي دخلها الإسلام فازدهرت في إيران والهند مثلا خطوط الطومار، والريحاني والغباري والثلث والمكسور، والديواني، إضافة للخطوط التي أبدع فيها العرب مثل: الخط الكوفي الشطرنجي، والكوفي المزهر أو المعقد، كما برع الخطاطون المسلمون في ابتداع وابتكار تركيبات صورية من الحروف الهجائية، وكتابة بعض الجمل بطريقة بديعة للغاية مثل كتابتهم للبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، في شكل طائر. ويعتبر الخط العربي من الفنون التي تجمع بين الليونة والصلابة في تناغم مذهل جعل منه أكثر إبداعات الحضارة العربية الإسلامية أهمية وشمولا، لارتباطه بإنجازات هذه الحضارة من علوم وفنون وآداب، وأصبح بهذه الصورة البديعة مدخلا من المداخل العربية الإسلامية، بل لا يزال يعتبر مدخلا لقراءة الواقع العربي، وبيان مدى مساهمته في إثراء الوجدان الإنساني عامة. ومن حظ الخط العربي، أن حروف اللغة العربية تمتاز بأنها تكتب متصلة أكثر الأحيان، مما يعطى الحروف إمكانات تشكيلية كثيرة، وفي الخروج عن الهيكل الأساسي لها، فأعطت الكتابة العربية تناسقا ورشاقة، فيتولد عن مجموع حركة الخط إشعاع موسيقى، مطابق لشاعرية الخطاط ويده الراقصة، مما أعطى العربية نوعا من الأبهة والفخامة، ويجعل الكتابة به تفردا حاليا بين الكتابات العالمية، لذلك اتخذها أهل الفنون التشكيلية مادة لفهمه قديما وحديثا.

MENAFN08022024000130011022ID1107831274

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث