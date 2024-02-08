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البنتاغون: هجومنا في العراق كان ردا على الهجمات المتكررة ضد القوات الأميركية

2/8/2024 11:24:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه نحو 40 مسلحا من المجموعات المرتبطة بإيران قتلوا أو أصيبوا بضرباتنا في العراق وسوريا.

وأضافت لا تكهنات بشأن أي عمليات عسكرية مستقبلا في العراق ولكننا سنتخذ كل الإجراءات المناسبة.

وبينت "الهجوم الذي نفذناه في العراق أمس كان ردا على الهجمات المتكررة على القوات الأميركية".

وأشارت "تقديرنا أن أبو باقر الساعدي هو وحده من قتل في الضربة التي نفذناها أمس في بغداد".
وقالت إننا موجودون في العراق بدعوة من الحكومة لمواجهة تنظيم الدولة ولدينا صلاحيات للدفاع عن قواتنا.
وبينت بأنه أخطرنا الحكومة العراقية بهجوم أمس بعد وقت قليل من تنفيذه.
ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 165 هجوما، في انعكاس مباشر للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

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