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البيت الأبيض يعلق على رد حماس

2/8/2024 11:24:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال البيت الأبيض -اليوم الخميس- إنه لن يدعم أي خطط إسرائيلية للقيام بعمليات عسكرية كبيرة في رفح، وإن المفاوضات مستمرة بشأن إطلاق سراح الرهائن وإنجاز اتفاق هدنة في غزة.
وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن أجزاء من رد حماس كانت إيجابية للغاية وأخرى تحتاج إلى مزيد من العمل، مشيرا إلى أنه يتم العمل على مدار الساعة، وأن واشنطن متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق.
وأكد كيربي "أي عملية عسكرية كبيرة في رفح في هذا الوقت، وفي ظل هذه الظروف، ومع وجود أكثر من مليون -وربما أكثر من مليون ونصف المليون- فلسطيني يلتمسون اللجوء ويبحثون عن مأوى في رفح دون إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم ستكون كارثة، ولن نؤيدها".
وقال إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح مخاوف الولايات المتحدة بشأن مثل هذه العمليات.
وقصفت القوات الإسرائيلية -اليوم الخميس- مناطق في المدينة الحدودية بجنوب قطاع غزة والتي لجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة، لكن كيربي أشار إلى أن واشنطن لم تر خططا مقنعة بأن الجيش الإسرائيلي على وشك إطلاق عملية عسكرية في رفح.

القوات الأميركية في العراق
وفي موضوع آخر، قال كيربي إن بلاده تحترم سيادة العراق، وإنها تجري محادثات بشأن وضع ومهمة القوات الأميركية في البلاد.
وأضاف نحترم سيادة العراق، وقواتنا هناك بناء على دعوة من الحكومة العراقية لمواصلة تقديم المشورة والمساعدة لجيشها وقواتها الأمنية بينما تواصل المعركة ضد تهديد تنظيم الدولة الإسلامية، على حد قوله.
وأكد أن النقاشات ما زالت متواصلة بشأن مستقبل هذه القوات، وأنه "إذا لم تكن هناك هجمات على قواتنا، فلن تكون هناك حاجة لضربات انتقامية".

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