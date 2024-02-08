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استشهاد فلسطينيين في قصف على دير البلح

2/8/2024 11:24:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، الليلة، في قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية إن فلسطينيين استشهدا وأصيب مواطنون آخرون في قصف منزل يعود لعائلة الزريعي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في وقت وصلت عدة إصابات لمركز تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعد قصف رياض للأطفال في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.
كما أصيب فلسطيني عقب فتح زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه مواطنين في مدينة دير البلح.

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