استشهاد فلسطينيين في قصف على دير البلح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، الليلة، في قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية إن فلسطينيين استشهدا وأصيب مواطنون آخرون في قصف منزل يعود لعائلة الزريعي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في وقت وصلت عدة إصابات لمركز تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعد قصف رياض للأطفال في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.
كما أصيب فلسطيني عقب فتح زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه مواطنين في مدينة دير البلح.
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