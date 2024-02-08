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المدعي الخاص يقرر عدم ملاحقة بايدن في قضية الوثائق السرية

2/8/2024 11:24:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرّر المدعي الخاص المكلّف التحقيق في اتّهام الرئيس الأميركي جو بايدن بسوء التعامل مع وثائق سرية، عدم التوصية بملاحقته قضائياً، وذلك في تقريره الذي صدر الخميس.
وخلص المدعي الخاص روبرت هور الذي عيّنه وزير العدل ميريك غارلاند في كانون الثاني/يناير 2023، إلى أنّ "لائحة الاتهام لن تكون مبرّرة"، واصفاً بايدن بأنه "رجل مسنّ صاحب ذاكرة سيّئة".
وعلى الاثر، رحب محامي البيت الابيض ريتشارد سوبر في بيان بقرار المدعي الخاص عدم ملاحقة بايدن في قضية الوثائق السرية.
لكنه تدارك "نرفض عدداً من التعليقات غير الصحيحة والتي في غير مكانها في تقرير المدعي الخاص" الذي وصف بايدن (81 عاما) بأنّه "رجل مسنّ ذو ذاكرة سيئة".
وأضاف سوبر "رغم ذلك، فإنّ القرار الأهمّ للمدّعي الخاص، أي بعدم الملاحقة، يستند في شكل متين الى الوقائع والأدلة".
من جهته، اعتبر بايدن أنّ "القضية مغلقة"، وقال في بيان "طوال مسيرتي كمسؤول سياسي، عملت دائماً لحماية أمن أميركا. أتعامل مع هذه الموضوعات بجدية ولم يشكّ أحد في ذلك أبداً".
واعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون، تعليقاً على تقرير أصدره المدّعي الخاص المكلّف التحقيق في طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع وثائق سريّة، أنّ بايدن "ليس أهلاً" لتولي الرئاسة.
وقال جونسون الذي يعتبر حليفاً للرئيس السابق دونالد ترامب إنّ "الرجل الذي يُعتبر أكثر عجزاً من أن يتمّ تحميله مسؤولية سوء إدارة معلومات سرية هو بالتأكيد ليس أهلاً لتولي المكتب البيضوي" في البيت الأبيض.
ا ف ب

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