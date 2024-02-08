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اضطرابات عالمية وخسائر محلية وراء ارتفاع أسعار البصل

2/8/2024 11:19:45 PM
(MENAFN- Al Watan) عزا مزارعون ومستثمرون في المحاصيل الزراعية، أزمة ارتفاع أسعار محصول ((البصل)) لنسب فاقت 400% في الأسواق المحلية لأسباب سياسية ولوجستية عالمية، بالإضافة لأسباب محلية.
مؤكدين خلال أحاديثهم لـ((الوطن))، ضرورة تأسيس جمعية متخصصة لإنتاج البصل لأهميته كمحصول زراعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتعمل شركات كبرى على تبني زراعته بكميات كبيرة ((استثمارية)) لسد حاجة السوق المحلي، بجانب التوسع في زراعته من الأفراد، حيث حددوا أبرز الأسباب في أزمة ارتفاع أسعار البصل، مثل نقص البذور في الدول المنتجة، وتوقف تصدير المحصول إلى خارج دول الإنتاج، والحرب الروسية -الأوكرانية، بالإضافة إلى تأثر حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر بسبب الحرب في غزة وضرب السفن التجارية في البحر الأحمر، وتقلص زراعته بعد تكبد المزارعين خسائر كبيرة الموسم الماضي.
الهند ومصر
أبان رئيس لجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء المهندس الزراعي، صادق الرمضان، أن إنتاج البذور في الشركات العالمية المتخصصة تخضع لعوامل بيئية لإنتاجه دون أمراض أو إصابات فيروسات أو إصابات أخرى، وعند تعرضها لأي إصابة تصبح غير صالحة للتصدير، فالشركات الكبرى تتوقف عن بيعها، وخصوصًا أن الدول المستوردة، ومن بينها السعودية، تفحص تلك البذور من الأمراض للتأكد من جودتها لمنع انتقال الأمراض بسببها.
وأضاف أن دولتي الهند ومصر، أكبر دولتين منتجتين للبصل، حدث فيهما نقصًا في إنتاج البذور الموسم الحالي، الأمر الذي أدى لحجب وتوقف تصدير البصل من تلك الدولتين أو التوقف عن التصدير، حتى لا ترتفع الأسعار في تلك البلدين.
موضحًا أن ارتفاع السعر في السعودية، نتيجة قلة العرض، والطلب ((الاعتيادي)) كبير جدًا، إذ يدخل البصل في إعداد أطباق كثيرة، متوقعًا عودة الأسعار إلى وضعها السابق قريبًا، باعتباره منتجًا زراعيًا يتأثر بقانوني العرض والطلب، بمجرد زوال تلك الأسباب.
تقاوي البطاطس
أضاف الرمضان أن البصل ((الحساوي))، الذي يتم زراعته في واحة الأحساء، يزرع بكميات محدودة، والطلب عليه في الأحساء فقط، وهو شبه غير معروف خارج الأحساء، ويتم شراؤه وتخزينه، واستخدامه محدودًا في الطهي وإعداد بعض الوجبات، كإعداد وجبة العيش الحساوي، لتقاربهما كمنتجين زراعيين في الأحساء.
لافتًا إلى أن سعر البصل ((الحساوي)) أغلى من الأنواع الأخرى ((المستوردة))، وإلى أن الموسم الحالي يشهد كذلك ارتفاعًا في أسعار ((البطاطس))، بسبب إشكالية تصدير ((التقاوي))، موضحًا أن أكبر مصدر لتقاوي البطاطس، هي دولة ((هولندا))، وهذه السنة، غرقت بالأمطار، وتعذر حصاد التقاوي بجودة عالية، بعد تحول الأرض إلى طينية، وتأثرت زراعة البطاطس في السعودية، وانخفض الإنتاج، وارتفعت الأسعار، وهي غير دائمة.
%45 الاكتفاء الذاتي
أوضح المهندس الزراعي، أحمد العامر، أن أزمة ارتفاع أسعار البصل تعتبر أزمة عالمية، وليست أزمة خاصة بالسعودية فقط، إذ أن كميات الإنتاج العالمي، قد تأثرات بسبب التغيرات المناخية، التي أدت إلى نقص كميات كبيرة من الإنتاج، وخاصة في الدول التي تعتبر من أكبر المنتجين على مستوى العالم، وهما الهند والصين، كما أن الحرب الروسية – الأوكرانية لها تأثير كبير، بجانب تأثر حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر بسبب الحرب في غزة وضرب السفن التجارية في البحر الأحمر، والسبب الأكبر هو قرار دولة مصر بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، بسبب حدوث أزمة لقلة المعروض وارتفاع الأسعار في الأسواق، حيث تعتبر المملكة من أكبر المستوردين للبصل المصري، وطبقًا للكتاب الإحصائي عام 2022 فإن نسبة الاكتفاء الذاتي من البصل حوالي 45% كميات إنتاج البصل على مستوى المملكة 310.000.00 طن، وتستورد المملكة 399.095.21 طن تقريبُا، وبالنسبة لإنتاج المنطقة الشرقية من البصل طبقًا لإحصائية 2020 فتبلغ المساحة المنزرعة 499 هكتارًا تنتج حوالي 11.631 ألف طن تقريبًا.
لا احتكار من التجار
قال المهندس الزراعي، سلمان البراهيم: عند تسجيل فوائض كبيرة في المحصول الزراعي، تتدهور القيمة السوقية، وفي الموسم المقبل، يلجأ المزارعون إلى تقليل مساحات الزراعة، موضحًا أن ذلك يحدث حاليًا للبصل، لجأ المزارعون إلى تقليص المساحات الزراعية بسبب تدهور الأسعار في المواسم الماضية، الأمر الذي تسبب في حدوث قلة في العرض وكثرة في الطلب، مما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للبصل، إضافة إلى ذلك ارتفاع أسعار الخدمات الزراعية ومستلزمات زراعته من أسمدة ومبيدات، متوقعًا عودة الأسعار قريبًا، وتكون الأسعار في متناول الجميع، مع غزارة في الإنتاج، وتوسع مساحات زراعته في الموسم المقبل، ولن يكون هناك احتكار من التجار لمحصول البصل.
كميات تجارية
دعا الخبير في الإرشاد الزراعي، عبدالحميد آل بن زيد، إلى تأسيس جمعية للبصل وللطماطم، لأنهما منتجين وعنصرين غذائيين رئيسيين وتوفرهما محليًا ضروريًا، حتى لا نتعرض لارتفاع أسعار مفاجئ، مضيفًا أن الاعتماد على الخارج، أضر بالأسواق المحلية، وارتفعت الأسعار بسببهما، مبينًا أن إنتاج البصل والطماطم بكميات تجارية، هو مشروع لم تتبناه، شركات كبرى أو مزارعون صغار، مبينًا أن هناك زراعة للبصل بكميات قليلة لا تفي حاجة المستهلكين في السعودية، وهي غير مجدية للإنتاج المحدود، لارتفاع تكاليف مصاريف إنتاجه، التي تفوق قيمته السوقية.
تفادي أزمات مقبلة
أشار بن زيد، إلى أن زراعة البصل والطماطم، بات التشجيع عليها ضروري، بجانب تقديم الدعم الخاص لزراعتهما بالقروض والأسمدة، وإطلاق برامج لزراعتهما، ودورات تدريبية، ومشرعات لدعم الشباب والخريجين والمهندسين الزراعيين، لافتًا إلى أن زراعتهما، أسهل الزراعات، وأقل تكاليف، وأقلها إصابات، باعتبار البصل مقاومًا للحشرات، وفي زراعتهما تفادي أي أزمات مقبلة، وإيجاد مصانع تحويلية، لتحويل الكميات الفائضة إلى صناعات أخرى، والاستفادة من أنواع البصل في تعددها بحسب كل منطقة، ما يناسب تربتها.

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