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مولدات الفود ترك.. السرقة تربك الملاك

2/8/2024 11:19:44 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب عدد من أصحاب ((الفود تراك)) في جدة بسن أنظمة تحفظ حقوق أصحاب تلك العربات وخاصة بعد تفشي سرقة مولدات الكهرباء الخاصة بعرباتهم، وهو الأمر الذي يكبدهم خسائر طائلة، حيث تبلغ كلفة المولد الواحد نحو 4 آلاف ريال، إلى جانب تكلفة تشغيله الشهرية التي تصل حتى 900 ريال للوقود.
وتشكل سرقة محرك بهذه الكلفة عبئا شديدا على أصحاب العربات الذين لجأ كثير من ملاكها إليها كحل لمواجهة البطالة، وكفرصة لتوفير فرص عيش لأنفسهم ولعائلاتهم.
أكثر المشاكل
تؤكد فاطمة علي، وهي مالكة لعربة فود ترك أنها تعرضت للسرقة منذ فترة، كما تعرضت أخيرا لسرقة مولّد الكهرباء الذي كلفها 4 آلاف ريال، موضحة أن ((سرقة المولدات تعد من أكثر المشاكل التي تواجهنا، فعدم وجود كهرباء جعل كثيرين منا يعتمدون على المولد على الرغم من كلفة تشغيله.
وطالبت البلدية بأن توفر كهرباء في المواقع التي يكثر فيها تواجد هذه العربات، مما يغني أصحابها عن شراء مولداتها، ويوفر عليهم عناء سرقتها.
تجارب المناطق
يشير خالد الغامدي، وهو صاحب عربة فود تراك إلى أن هناك عدة تجارب نفذت على أرض الواقع بتوفير الكهرباء لأصحاب الفود ترك في بعض المدن والمناطق، مثل مدينة حائل، حيث وجه أمير منطقة حائل بتوفير الكهرباء مجاناً لعربات الفود ترك الموجودة في الحدائق والمتنزهات دعماً منه للشباب والفتيات العاملين في هذا المجال.
وبين كذلك أن أمانة منطقة القصيم وفرت كافة التسهيلات والخدمات لأصحاب عربات الفود ترك ومن بينها توفير الكهرباء لهم، مؤكدا أنه في مدينة جدة تعتمد أغلب عربات الفود ترك على المولد الكهربائي، وهذا يضيق على الملاك لكلفة شرائها وصيانتها وتشغيلها، مبينا أنه اضطر وبعد الانتهاء من عمليات البيع إلى استخدام صندوق له قفل لحماية المولد من السرقة.
خطر الاحتراق
من جهته، أكد سعيد الحربي، وهو صاحب فود ترك أيضا أن عدم توفر الكهرباء يعد من أكثر المصاعب التي تواجههم كمالكين لتلك العربات، وقال))لا تكمن مشكلة المولدات في قيمتها وقيمة تشغيلها وإمكانية تعرضها للسرقة فقط، بل مع اضطرار كثيرين إلى استخدامها لعدم توفر الكهرباء، فإنها تشكل خطرا على مالكي وعمال الفود ترك، وكذلك على الزبائن، خاصة في فترة الصيف، حيث تكون عرضة للاشتعال نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وربما تسبب حرائق عدة((.
توفير الحراسة
رأت فاتن عبدالرحمن أن تعرض عربات الفود تراك المتكرر لسرقات المولدات، على الأخص من العمالة السائبة التي تستغل ساعات الليل المتأخرة لارتكاب سرقاتها لتلك المولدات، يستلزم أن تهيئ الجهات المعنية، وتحديدا من البلدية، أماكن لتواجد تلك العربات وتوفير حراس أمن يتولون حمايتها، ريثما تتوفر الكهرباء في أماكن تجمعها، وذلك لرفع المعاناة عن أصحابها الذين اضطر بعضهم لإغلاقها نهائيا وصرف النظر عن المشروع بعد تعرضهم لسرقة مولداتها لأكثر من مرة.
احتياط طوارئ
طالب المستشار الاقتصادي عبدالرحمن فهد ملاك عربات الفود تراك بوضع خطط للطوارئ للتعامل مع المستجدات الطارئة التي قد تؤثر سلبا على أعمالهما، وقال ((يعد العمل في مجال عربات الفود تراك جيدا لرواد الأعمال، وينعكس زيادة على دخل الشخص، ومن المتوقع في ظل انتشار هذه العربات أن تزيد إيراداتها بنسبة 2 % خلال السنوات المقبلة، لكن لا بد على ملاكها من أن يعملوا على توفير احتياطات للطوارئ، تجعلهم قادرين على تغطية النفقات الطارئة غير المخطط لها، وحتى زيادات الأسعار المحتملة، ويفترض أن يكون بحدود 5 % من الدخل)).
وأضاف ((لنجاح نشاط عربات الفود تراك لا بد من توفير أماكن تناسب هذه العربات تتوفر فيها الخدمات من كهرباء ومساحات ودورات مياه وغيرها من المرافق العامة حتى تجذب المستهلكين، وهذا لا يقع فقط على عاتق الملاك، وإنما كذلك على عاتق الجهات البلدية التي يجب أن تشجع مثل هذه الأنشطة إذا ما توفرت على الشروط الملائمة مع توفير كل التسهيلات لها)).
حي المروة
في حي المروة في جدة طالب ملاك (الفود تراك) بتوفير موقع مناسب من قبل بلدية جدة يمكنهم من ممارسة نشاطهم في بيئة مناسبة.
وأوضحوا أن الوضع الراهن يهدد أصحاب تلك العربات بالإغلاق بسبب عدم توفر الكهرباء وارتفاع قيمة الوقود، ناهيك عن الشكوى المتكررة من ارتفاع أصوات المولدات الذي يسبب ضجيجا مزعجا للجوار وللبيئة.
وأشاروا إلى أن توفر الكهرباء يسهل عليهم كثيرا من الأمور، منها البقاء لساعات متأخرة لخدمة الراغبين بالشراء، وتوفير قيمة الوقود الذي يستقطع من دخل العربات.

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