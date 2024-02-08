غلاء الزي الطبي يثير استياء الطلاب والكوادر الصحية

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- Al Watan) يعاني طلاب وطالبات كليات الطب وأقسام التمريض والكادر الطبي من ارتفاع أسعار الزي المحدد لهم ما بين لاب كوت والسكراب، حيث تتراوح الأسعار من 200 ريال إلى 700 ريال حسب نوع القماش والصناعة، خصوصا في ظل احتكار محلات بعينها لتلك الملابس وتحكمها بأسعارها بعدما خصصت لبيع الزي الطبي.
واشتكى كثير من الطلاب في التخصصات الطبية من الأسعار المبالغ بها من قبل تلك المحلات، حيث طالب عادل المالكي، وهو طالب طب بأن تفرض رقابة على محلات بيع الزي الطبي التي تستغل الطلاب والطالبات برفع الأسعار، في وقت يدرس فيه عدد من الطلاب في الكليات الصحية على حسابهم الخاص، وليس بمقدورهم دفع تلك المبالغ لشراء لاب كوت أو السكراب، وهي مبالغ تبدأ من 200 إلى 300 ريال لأقل أنواع تلك الملابس جودة، هذا للاب كوت، أما السكراب فقد تصل قيمته إلى 700 ريال وأحيانا 800 ريال.
طالبات التمريض:
تشير طيف أحمد، وهي طالبة تمريض إلى أن قيمة لاب كوت باتت تترواح ما بين 400 ريال إلى 500 ريال، أما السكراب الخاص بالتمريض فيكلف 300 ريال إذا كان ذا جودة منخفضة، وطالبت بأن تكون هناك رقابة من قبل وزارة التجارة على أسعار الزي الطبي، وفك احتكار بيع تلك الملابس على محلات معينة تتحكم بالأسعار دون رقابة.
وأوضحت "يضطر كثير من الطلاب والطالبات، وخصوصا ممن يدرسون على نفقتهم الخاصة إلى طلب مساعدة أسرهم للتعامل مع ارتفاع أسعار الزي الدراسي"، مؤكدة أن بعض محلات التخفيض تعرض اللاب كوت بسعر 20 ريالا، لكنه يكون رديء الجودة جدا ولا يلقى قبولا من الكادر الطبي.
تحكم بالأسعار
أكد كادر طبي عبدالعزيز الغامدي أن المبالغة في سعر الزي الطبي ترهق كاهل الأطباء والكوادر الطبية، خاصة مع اضطرار كثير من الأطباء إلى تجديد وشراء الزي الطبي كل شهرين للحفاظ على المظهر الخارجي أمام المرضى، كما يحرص بعضهم على أن يكون اللاب كوت مناسبا وذا جودة عالية وهذا قد يكلف أحيانا 500 ريال، فيما تصل تكلفة الزي الآخر "السكراب" إلى 300 ريال للقطعة الواحدة.
وبين أن أصحاب المحلات يرفعون أسعار الزي الطبي على الأطباء بحجة أن رواتب الأطباء مرتفعة.
اختلاف حسب التخصصات
أوضح أدهم الصالح وهو بائع في أحد محلات الزي الموحد أن الأسعار الخاصة بالزي الطبي تختلف حسب التخصصات، فهناك زي طبي خاص بكادر الطب البشري، وتحدد كل مستشفى لعامليها ألوان اللباس الطبي، ولكن الغالب يكون عبارة عن لاب كوت أبيض طويل للنساء، وقصير للرجال.
وبين أنه بعد القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصحة في تحديد الزي الطبي زاد الطلب من قبل الكوادر الطبية، خاصة على اللاب كوت الطويل النسائي.
وعن الأسعار، قال إنها تختلف حسب نوع القماش والصناعة، وتتراوح ما بين 200 ريال إلى 500 ريال، وفيما يخص السكراب فتتراوح الأسعار من 400 إلى 500 ريال لذوات الجودة العالية.
ماركات الزي الطبي
أوضح محمد الأحمدي وهو مدير تسويق مختص ببيع الزي الموحد "الزي الطبي" أن ما يميز الزي الطبي عن غيره هو صناعته وجودته، حيث لابد أن يوفر الراحة الكاملة والوقاية من الجراثيم والبكتيريا أيضا، والتصميم الاحترافي والأنيق والجيوب العملية تسمح للأطباء بتخزين والوصول إلى الأدوات الطبية الأساسية بسهولة.
أما السكراب فلا بد أن يوفر الراحة والمرونة طوال اليوم باعتبار أنه الزي الرسمي للكادر، ويكون مصنوعا من مواد ذات جودة، ويحمي الكادر من البكتيريا والجراثيم.
وبين أن هذه المميزات في الزي جعلت أسعاره مرتفعة، دون أن ينكر أن بعض المحلات تتلاعب بالأسعار، وقال "لا بد أن تكون هناك رقابة على تلك المحلات، خصوصا أن سعر السكراب في بعضها يصل إلى 700 ريال، وسعر اللاب كوت من 400 إلى 500 ريال".
خصائص وخامات
بدوره، أشار حسن بشير، وهو مدير تسويق في إحدى شركات توريد الزي الطبي للمحلات إلى أن الزي الذي تتم صناعته للكوادر الطبية بشكل عام لا بد أن يكون من خامات تحتوى على نسبة معينة من القطن والبولي استر حتى تتناسب مع بيئة العمل، كما يتم استخدام خامات غير ممتصة للسوائل، ومضادة للبكتريا، وغير قابلة للتكسر حتى لا يضطر الكادر إلى الكي.
وعن الألوان أشار إلى أنه تتم صناعة الزي حسب المطلوب، وتغلب ألوان الكحلي والبني والأخضر والبيج والأبيض والأزرق الفاتح، موضحا أن أغلب السكراب المطلوب يكون مريحا ويمكن غسله وتنظيفه بسهولة وهو مصنوع من خامة ضد بهتان اللون، ويمتاز بنسيج ناعم ومريح علی الجسم، وكذلك يكون خفيف الوزن حتى يوفر الراحة وحرية الحركة ويجعل الارتداء لساعات طويلة أمرا مريحا، ناهيك عن تميزه بالمتانة والقدرة على تحمل الاستخدام المكثف، لذا يصنّع من مواد عالية الجودة ليقاوم التلف والتمزق والبقع.
وبرر سبب ارتفاع الأسعار بتكلفة التصنيع والتوريد، موضحا أن هناك بعض الأنواع لا تزيد أسعارها عن 180 ريالا، لكن جودتها تكون رديئة.
أسعار الزي الموحد
سكراب طبي أبيض مطرز بالرمادي للجنسين
180 - 700 ريال
سكراب طبي أخضر
300 ريال
سكراب طبي أزرق سماوي
300 ريال
سكراب طبي رمادي غامق
380 - 400 ريال
سكراب كحلي غامق
300 - 400 ريال
سكراب طبي أسود
400 ـ 500 ريال
لاب كوت أبيض نسائي طويل
500 ريال
لاب كوت أبيض نسائي قصير
480 ريالا
لاب كوت رجالي
480 ريالا
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