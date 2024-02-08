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غلاء الزي الطبي يثير استياء الطلاب والكوادر الصحية

2/8/2024 11:19:44 PM
(MENAFN- Al Watan) يعاني طلاب وطالبات كليات الطب وأقسام التمريض والكادر الطبي من ارتفاع أسعار الزي المحدد لهم ما بين لاب كوت والسكراب، حيث تتراوح الأسعار من 200 ريال إلى 700 ريال حسب نوع القماش والصناعة، خصوصا في ظل احتكار محلات بعينها لتلك الملابس وتحكمها بأسعارها بعدما خصصت لبيع الزي الطبي.
واشتكى كثير من الطلاب في التخصصات الطبية من الأسعار المبالغ بها من قبل تلك المحلات، حيث طالب عادل المالكي، وهو طالب طب بأن تفرض رقابة على محلات بيع الزي الطبي التي تستغل الطلاب والطالبات برفع الأسعار، في وقت يدرس فيه عدد من الطلاب في الكليات الصحية على حسابهم الخاص، وليس بمقدورهم دفع تلك المبالغ لشراء لاب كوت أو السكراب، وهي مبالغ تبدأ من 200 إلى 300 ريال لأقل أنواع تلك الملابس جودة، هذا للاب كوت، أما السكراب فقد تصل قيمته إلى 700 ريال وأحيانا 800 ريال.
طالبات التمريض:
تشير طيف أحمد، وهي طالبة تمريض إلى أن قيمة لاب كوت باتت تترواح ما بين 400 ريال إلى 500 ريال، أما السكراب الخاص بالتمريض فيكلف 300 ريال إذا كان ذا جودة منخفضة، وطالبت بأن تكون هناك رقابة من قبل وزارة التجارة على أسعار الزي الطبي، وفك احتكار بيع تلك الملابس على محلات معينة تتحكم بالأسعار دون رقابة.
وأوضحت "يضطر كثير من الطلاب والطالبات، وخصوصا ممن يدرسون على نفقتهم الخاصة إلى طلب مساعدة أسرهم للتعامل مع ارتفاع أسعار الزي الدراسي"، مؤكدة أن بعض محلات التخفيض تعرض اللاب كوت بسعر 20 ريالا، لكنه يكون رديء الجودة جدا ولا يلقى قبولا من الكادر الطبي.
تحكم بالأسعار
أكد كادر طبي عبدالعزيز الغامدي أن المبالغة في سعر الزي الطبي ترهق كاهل الأطباء والكوادر الطبية، خاصة مع اضطرار كثير من الأطباء إلى تجديد وشراء الزي الطبي كل شهرين للحفاظ على المظهر الخارجي أمام المرضى، كما يحرص بعضهم على أن يكون اللاب كوت مناسبا وذا جودة عالية وهذا قد يكلف أحيانا 500 ريال، فيما تصل تكلفة الزي الآخر "السكراب" إلى 300 ريال للقطعة الواحدة.
وبين أن أصحاب المحلات يرفعون أسعار الزي الطبي على الأطباء بحجة أن رواتب الأطباء مرتفعة.
اختلاف حسب التخصصات
أوضح أدهم الصالح وهو بائع في أحد محلات الزي الموحد أن الأسعار الخاصة بالزي الطبي تختلف حسب التخصصات، فهناك زي طبي خاص بكادر الطب البشري، وتحدد كل مستشفى لعامليها ألوان اللباس الطبي، ولكن الغالب يكون عبارة عن لاب كوت أبيض طويل للنساء، وقصير للرجال.
وبين أنه بعد القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصحة في تحديد الزي الطبي زاد الطلب من قبل الكوادر الطبية، خاصة على اللاب كوت الطويل النسائي.
وعن الأسعار، قال إنها تختلف حسب نوع القماش والصناعة، وتتراوح ما بين 200 ريال إلى 500 ريال، وفيما يخص السكراب فتتراوح الأسعار من 400 إلى 500 ريال لذوات الجودة العالية.
ماركات الزي الطبي
أوضح محمد الأحمدي وهو مدير تسويق مختص ببيع الزي الموحد "الزي الطبي" أن ما يميز الزي الطبي عن غيره هو صناعته وجودته، حيث لابد أن يوفر الراحة الكاملة والوقاية من الجراثيم والبكتيريا أيضا، والتصميم الاحترافي والأنيق والجيوب العملية تسمح للأطباء بتخزين والوصول إلى الأدوات الطبية الأساسية بسهولة.
أما السكراب فلا بد أن يوفر الراحة والمرونة طوال اليوم باعتبار أنه الزي الرسمي للكادر، ويكون مصنوعا من مواد ذات جودة، ويحمي الكادر من البكتيريا والجراثيم.
وبين أن هذه المميزات في الزي جعلت أسعاره مرتفعة، دون أن ينكر أن بعض المحلات تتلاعب بالأسعار، وقال "لا بد أن تكون هناك رقابة على تلك المحلات، خصوصا أن سعر السكراب في بعضها يصل إلى 700 ريال، وسعر اللاب كوت من 400 إلى 500 ريال".
خصائص وخامات
بدوره، أشار حسن بشير، وهو مدير تسويق في إحدى شركات توريد الزي الطبي للمحلات إلى أن الزي الذي تتم صناعته للكوادر الطبية بشكل عام لا بد أن يكون من خامات تحتوى على نسبة معينة من القطن والبولي استر حتى تتناسب مع بيئة العمل، كما يتم استخدام خامات غير ممتصة للسوائل، ومضادة للبكتريا، وغير قابلة للتكسر حتى لا يضطر الكادر إلى الكي.
وعن الألوان أشار إلى أنه تتم صناعة الزي حسب المطلوب، وتغلب ألوان الكحلي والبني والأخضر والبيج والأبيض والأزرق الفاتح، موضحا أن أغلب السكراب المطلوب يكون مريحا ويمكن غسله وتنظيفه بسهولة وهو مصنوع من خامة ضد بهتان اللون، ويمتاز بنسيج ناعم ومريح علی الجسم، وكذلك يكون خفيف الوزن حتى يوفر الراحة وحرية الحركة ويجعل الارتداء لساعات طويلة أمرا مريحا، ناهيك عن تميزه بالمتانة والقدرة على تحمل الاستخدام المكثف، لذا يصنّع من مواد عالية الجودة ليقاوم التلف والتمزق والبقع.
وبرر سبب ارتفاع الأسعار بتكلفة التصنيع والتوريد، موضحا أن هناك بعض الأنواع لا تزيد أسعارها عن 180 ريالا، لكن جودتها تكون رديئة.
أسعار الزي الموحد
سكراب طبي أبيض مطرز بالرمادي للجنسين
180 - 700 ريال
سكراب طبي أخضر
300 ريال
سكراب طبي أزرق سماوي
300 ريال
سكراب طبي رمادي غامق
380 - 400 ريال
سكراب كحلي غامق
300 - 400 ريال
سكراب طبي أسود
400 ـ 500 ريال
لاب كوت أبيض نسائي طويل
500 ريال
لاب كوت أبيض نسائي قصير
480 ريالا
لاب كوت رجالي
480 ريالا

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