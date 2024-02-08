السياحة السعودية.. صدارة وأهداف محققة

(MENAFN
- Al Watan) يعد القطاع السياحي أحد أهم ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030، للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وخفض الاعتماد على النفط، وفي العام المنصرم 2023، حقق القطاع السياحي في المملكة هدف 100 مليون سائح؛ 77 مليونا من الداخل و27 مليونا من الخارج أنفقوا 100 مليار ريال، في وقت تستهدف رؤية 2030، الوصول إلى 150 مليون سائح؛ 80 مليونا من الداخل و70 مليونا من الخارج.
والتزمت الدولة بتمويل برامج التدريب، إذ جرى تأهيل أكثر من 100 ألف شاب وفتاة في العام، منهم 15 ألفا تدربوا في أفضل المعاهد في العالم للدخول في القطاع السياحي، مع تحسين مستوى الرواتب، فيما مول صندوق التنمية السياحي أكثر من 50 مشروعًا بقيمة تصل إلى 35 مليار ريال، الأمر الذي يجعل الاستثمار في القطاع السياحي من الأكثر جاذبية والأسهل بين دول العالم.
وتضم منظومة السياحة في المملكة كلًا من وزارة السياحة، وصندوق التنمية السياحي، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وبرنامج الربط الجوي، ومجلس التنمية السياحي والتي أُسست كل منها وفقًا لأفضل المعايير العالمية، لتتكامل أدوارها لتحقيق طموحات ومستهدفات هذا القطاع الهام ومساندته في النمو والازدهار.
قيمة نسبية
حققت المملكة، تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019 ((عام الجائحة))، وذلك وفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية باروميتر الصادر في شهر يناير 2024.
وأسهمت النجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة، في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، من حيث القيمة النسبية، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا على مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث بلغت نسبة التعافي في أعداد السياح الوافدين 122% خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019.
ووفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية، فقد كان المعدل العالمي للتعافي عام 2023 عند 88% من مستويات ما قبل الوباء، مع ما يقدر بنحو 1.3 مليار وافد دولي، فيما بلغت عائدات السياحة الدولية 1.3 تريليون دولار، لتقترب بنسبة 93% من 1.5 تريليون دولار حققتها في 2019.
وقدرت المنظمة مساهمة السياحة المباشرة في الناتج الإجمالي العالمي بـ 3% خلال العام 2023، لتصل إلى 3.3 تريليونات دولار وفقًا لحسابات الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة وفقًا لمؤشرات أولية للمنظمة.
وتوقعت منظمة السياحة العالمية أن تتعافى السياحة العالمية تمامًا من جائحة كوفيد-19 خلال 2024، وأن تنمو بنسبة 2% مقارنة بعام 2019.
وتؤكد التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، المساهمة الكبيرة لقطاع السياحة في المملكة، في تعزيز النمو العالمي في مجال السياحة، حيث تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال عام 2023م، كما حلت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم للأرباع الثلاثة الأولى.
ميزان المدفوعات
شهدت مختلف الوجهات السياحية في المملكة تزايدًا كبيرًا في أعداد الزوار من الداخل والخارج خلال العام 2023، كما حققت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023.
كما حقق هذا الرقم فائضًا في بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، حيث قُدّر الفائض حتى نهاية الربع الثالث من 2023 بنحو 37.8 مليارًا ريال وبنسبة نمو بلغت 72% مقارنة بالفائض في 2022 لنفس الفترة.
وتأتي هذه الإنجازات لتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية متميزة، وتعكس التزايد الكبير في أعداد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة ومدى تنوعها.
مبادرات نوعية
في ديسمبر 2023، اعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي التأشيرة السياحية الموحدة، بعد إعلان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي الصادر عن اجتماع قادة دول المجلس الذي عُقِد في العاصمة القطرية الدوحة، ووجه المجلس بتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.
ويعد اعتماد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي للتأشيرة السياحية الموحدة، خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما تعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالميًا، كما أن اعتماد هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول.
وتسهم التأشيرة في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء، بينما أكدت وزارة السياحة بالمملكة على التعاون الوثيق مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة.
ويأتي هذا الاعتماد تكليلًا للجهود التي قادتها المملكة حينما اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي الإستراتيجية الخليجية للسياحة خلال اجتماعهم في العلا في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي كانت من أهم مخرجاته التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، حيث كانت المملكة عملت على قيادة الإطار التشريعي لذلك، بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة، ليؤكد هذا الإعلان على دور المملكة الرائد في إيجاد مبادرات نوعية تسهم في تعزيز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية واحدة في المنطقة.
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