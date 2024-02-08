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السياحة السعودية.. صدارة وأهداف محققة

2/8/2024 11:19:44 PM
(MENAFN- Al Watan) يعد القطاع السياحي أحد أهم ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030، للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وخفض الاعتماد على النفط، وفي العام المنصرم 2023، حقق القطاع السياحي في المملكة هدف 100 مليون سائح؛ 77 مليونا من الداخل و27 مليونا من الخارج أنفقوا 100 مليار ريال، في وقت تستهدف رؤية 2030، الوصول إلى 150 مليون سائح؛ 80 مليونا من الداخل و70 مليونا من الخارج.
والتزمت الدولة بتمويل برامج التدريب، إذ جرى تأهيل أكثر من 100 ألف شاب وفتاة في العام، منهم 15 ألفا تدربوا في أفضل المعاهد في العالم للدخول في القطاع السياحي، مع تحسين مستوى الرواتب، فيما مول صندوق التنمية السياحي أكثر من 50 مشروعًا بقيمة تصل إلى 35 مليار ريال، الأمر الذي يجعل الاستثمار في القطاع السياحي من الأكثر جاذبية والأسهل بين دول العالم.
وتضم منظومة السياحة في المملكة كلًا من وزارة السياحة، وصندوق التنمية السياحي، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وبرنامج الربط الجوي، ومجلس التنمية السياحي والتي أُسست كل منها وفقًا لأفضل المعايير العالمية، لتتكامل أدوارها لتحقيق طموحات ومستهدفات هذا القطاع الهام ومساندته في النمو والازدهار.
قيمة نسبية
حققت المملكة، تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019 ((عام الجائحة))، وذلك وفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية باروميتر الصادر في شهر يناير 2024.
وأسهمت النجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة، في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، من حيث القيمة النسبية، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا على مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث بلغت نسبة التعافي في أعداد السياح الوافدين 122% خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019.
ووفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية، فقد كان المعدل العالمي للتعافي عام 2023 عند 88% من مستويات ما قبل الوباء، مع ما يقدر بنحو 1.3 مليار وافد دولي، فيما بلغت عائدات السياحة الدولية 1.3 تريليون دولار، لتقترب بنسبة 93% من 1.5 تريليون دولار حققتها في 2019.
وقدرت المنظمة مساهمة السياحة المباشرة في الناتج الإجمالي العالمي بـ 3% خلال العام 2023، لتصل إلى 3.3 تريليونات دولار وفقًا لحسابات الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة وفقًا لمؤشرات أولية للمنظمة.
وتوقعت منظمة السياحة العالمية أن تتعافى السياحة العالمية تمامًا من جائحة كوفيد-19 خلال 2024، وأن تنمو بنسبة 2% مقارنة بعام 2019.
وتؤكد التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، المساهمة الكبيرة لقطاع السياحة في المملكة، في تعزيز النمو العالمي في مجال السياحة، حيث تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال عام 2023م، كما حلت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم للأرباع الثلاثة الأولى.
ميزان المدفوعات
شهدت مختلف الوجهات السياحية في المملكة تزايدًا كبيرًا في أعداد الزوار من الداخل والخارج خلال العام 2023، كما حققت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023.
كما حقق هذا الرقم فائضًا في بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، حيث قُدّر الفائض حتى نهاية الربع الثالث من 2023 بنحو 37.8 مليارًا ريال وبنسبة نمو بلغت 72% مقارنة بالفائض في 2022 لنفس الفترة.
وتأتي هذه الإنجازات لتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية متميزة، وتعكس التزايد الكبير في أعداد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة ومدى تنوعها.
مبادرات نوعية
في ديسمبر 2023، اعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي التأشيرة السياحية الموحدة، بعد إعلان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي الصادر عن اجتماع قادة دول المجلس الذي عُقِد في العاصمة القطرية الدوحة، ووجه المجلس بتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.
ويعد اعتماد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي للتأشيرة السياحية الموحدة، خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما تعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالميًا، كما أن اعتماد هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول.
وتسهم التأشيرة في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء، بينما أكدت وزارة السياحة بالمملكة على التعاون الوثيق مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة.
ويأتي هذا الاعتماد تكليلًا للجهود التي قادتها المملكة حينما اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي الإستراتيجية الخليجية للسياحة خلال اجتماعهم في العلا في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي كانت من أهم مخرجاته التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، حيث كانت المملكة عملت على قيادة الإطار التشريعي لذلك، بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة، ليؤكد هذا الإعلان على دور المملكة الرائد في إيجاد مبادرات نوعية تسهم في تعزيز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية واحدة في المنطقة.

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