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التكميم يسبب الجنون.. حقائق طبية أم ترويع

2/8/2024 11:19:44 PM
(MENAFN- Al Watan) هل تخيلت يومًا أنك قد تفقد عقلك، وليس فقدان جزء من معدتك فقط، عندما تقوم بعملية التكميم؟.
الأمر ليس مزحة، ولا هلوسات أو شائعات لإثارة الخوف من هذا النوع من العمليات الجراحية.
هذا الموضوع بات اليوم موضع نقاش جاد ومسؤول من ذوي الاختصاص، وصار حديث وسائل التواصل الاجتماعي، التي يبدي مستخدموها صدمتهم منها وقلقهم حياله، فيغوصون أكثر في رحلة البحث عن اليقين والإيضاح، فيما ينقسم اختصاصيو جراحة السمنة بين مؤيد ومعارض لما يقال حوله.
هذا التباين في ردود الأفعال المجتمعية، وحتى المتخصصية؛ جاء استنكارًا لفكرة ((التكميم يسبب الجنون))، التي انطلقت شرارتها بعد حديث استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور، هاني الجهني، الذي لفت إلى أن عدم الالتزام بتناول الفيتامينات بعد التكميم يسبب ضمورًا في الدماغ، وبالتالي يتدهور معه حال المريض ليصل إلى حال أشبه ما يكون بالطفل الصغير.
تحذير الجهني، قابله أطباء متخصصون في جراحة السمنة بالتأييد والمعارضة، بين مؤيد ومعارض.
عقل طفلة
كان الدكتور، هاني الجهني، استشاري جراحة المخ والأعصاب، قد حذر من مضاعفات ما بعد عمليات تكميم المعدة، وقال إن لها تأثيرًا سلبيًا على الدماغ، كاشفًا عن حالة مرضية لامرأة في الثلاثينيات، تعاني نقصًا شديدًا في الفيتامينات، اتضح فيما بعد أنها أجرت عملية تكميم معدة، مبينًا أن نقص الفيتامينات أدى إلى ضمور الدماغ لديها، حتى أصبحت مثل الطفلة الصغيرة.
وأضاف ((على الرغم من أنني استشاري مخ وأعصاب، لم أكن أصدق سابقًا أن نقص الفيتامينات يسبب ضمورًا في الدماغ، ولكن بعد مزيد من البحث، وجدت أن نقص الفتيامينات يمكن أن يتسبب في ضمور الدماغ، خاصة لدى المرضى الذين أجروا عمليات تكميم أو قص المعدة)).
وتابع ((كثير من الناس بدأ يتجه إلى إجراء عمليات تكميم المعدة، الأمر الذي يفرض عليهم أن يتوخوا الحذر قبل الإقدام عليها، كما يستلزم الحرص على تعليمات الأطباء بعدها بتناول الفيتامينات والالتزام بها حتى لا يتطور الحال إلى الأسوء ويصل بالمريض إلى ضمور الدماغ)).
اهتمام عالمي
يختلف الدكتور مالك المطيري، استشاري جراحة السمنة مع الدكتور الجهني، ويقول لـ((الوطن)) إن ((مرض السمنة هو وباء منتشر حول العالم، ولا يكاد بيت يخلو من مصاب به، وأكثر المجتمعات التي تعاني من السمنة هي منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص منطقة الخليج؛ لذلك فإن مرض السمنة وجراحاتها تجد اهتمامًا بالغًا حول العالم، كما أنها تنال الاهتمام حتى على مستوى مشاركة الرأي لدى كثير من المجتمعات في الطرح الذي يحدث من ناحية تطور جراحاتها، أو حتى الأدوية المستخدمة في إنقاص الوزن)).
وأكمل ((اليوم نجد كثيرًا من الأشخاص يتحدثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مرض السمنة بنصائح أو اهتمامات معينة، لكن لا بد لنا من البحث عن المعلومة الصحيحة من ذوي الاختصاص في جراحات السمنة)).
مثلث المسؤولية
عن التكميم، قال ((لكل إجراء جراحي نسبة مضاعفات إيجابية وسلبية، لا بد للمريض أن يطلع عليها ويأخذ معلوماتها من مختص، بمعنى أن الأشخاص الذين يقررون إجراء العملية لا بد لهم أن يطلعوا مسبقًا على عدة أمور أهمها 3 نقاط محورية تقع تحت مسؤولية الجراح..
أولها: التسريب، وهي أن المعدة قد يحدث فيها تسريب ونسبتها حول العالم من 1 إلى 2%، وهذه لا بد أن يعرفها المريض، وهي تعتمد على الجراح والأدوات الجراحية المستخدمة، لذلك على المريض أن يلجأ إلى جراح مختص في عمليات السمنة، وأن يكون مصنفًا من هيئة التخصصات الصحية، وأن يتأكد من أن الأدوات الجراحية ذات جودة عالية.
ثانيًا: النزيف، ويتفاداه الطبيب الجراح قبل العملية بأن يكون ضغط الدم مناسبًا، أما خلال العملية فيلجأ الطبيب عادة إلى رفع الضغط كي لا يكون هناك أي نزيف، وهذه تعد من واجبات الطبيب الأساسية.
ثالثًا: الارتجاع والحموضة، فعادةً إذا تم قص المعدة يصغر حجمها، فإذا كان فيها التواء أو تضييق يكون ذلك سببًا للارتجاع والحموضة، منوهًا أن من يعاني من الارتجاع والحموضة بعد 6 أشهر من العملية يكون فيها مشكلة، فلا بد من مراجعة الطبيب الذي قام بإجراء العملية، لذلك لابد للمريض أن يعرف الجراح المناسب الذي لديه خبرة عالية في جراحات السمنة، حتى يتفادى هذه المضاعفات بعد التوكل على الله)).
خطورة التجلط
أوضح المطيري كذلك مسؤوليات المريض فيما يخص التكميم، وقال ((أما المريض فعليه مسؤوليات أخرى أولها تجنب التجلط الدموي))، لافتًا إلى أن ((السمنة بحد ذاتها فيها نسبة خطر فهي تسبب تجلط الدم، ولذلك يأخذ المريض مسيلا للدم بعد العملية، لكن الأساس لمنع التجلط هو المحافظة على شرب السوائل بكميات كبيرة، وأيضًا الحركة ما بعد العملية، وتنتهي خطورة التجلط بعد شهر من العملية)).
إلزامية الفيتامينات
أردف المطيري ((يكون المريض مسؤولاً أيضًا عن تناول الفيتامينات؛ لأنها هي الشيء الأساسي لإجراء جراحة السمنة وتحديدًا التكميم، وتكون إلى 6 أشهر أو أكثر، وعلى حسب نزول الوزن، وفي عمليات تحويل المسار المصغر أو الكلاسيكي تكون لمدى الحياة)).
وأشار إلى أنه ((بالنسبة للفيتامينات التي تكون خلال مرحلة 6 أشهر؛ فهي علاج لا بد منه لأن نزول الوزن يكون عاليًا، ومن الطبيعي أن يكون هناك نقص في الفيتامينات على أثر ذلك، ولا بد من تعويضه عن طريق استخدام الفيتامينات وهذه علاجها أسهل، فالمريض لا بد أن يعرف أن الفيتامينات علاج أساسي، وليست مكملات، لأن نقصها قد يسبب مشاكل الأعصاب؛ لذلك لا بد من الالتزام بتناولها، مشددًا على أنها ليست مكملات، فكثير من المرضى يتوقع أن الفيتامينات مكمّل وهذا خطأ، لأنها علاج مهم خاصةً خلال الـ6 أشهر بعد عملية التكميم)).
ترهلات الجسم
أكمل المطيري ((لا بد للمريض من أن يعرف أن جراحة السمنة يكون فيها تغيير كامل للجسم من ناحية الشكل، فقد يكون الجسم سيئًا ومترهلاً، أو يكون مشدودًا وجميلا، وهذه يحددها الشخص ولا تحددها العملية، ولا يحددها الجراح بل المريض نفسه، بمعنى أن الشخص الذي يعاني من السمنة لدية كتلة عضلات التي هي الشكل الجمالي للجسم، لكنها محاطة بالدهون التي تخفي هذا الجمال، فإذا حدث نزول بالوزن وجزء من وزن العضلات، أي كيلو من العضلات ينخفض لا بد أن يعرف المريض بأنه سيكون عرضة للترهل، أو أنه قد فقد شيئًا من جمال الجسم، على ذلك لا بد أن تكون هناك عملية نحت للجسم بنزول نسبة الدهون، والمحافظة على نسبة العضلات بشكل أعلى، وهذا لا تحدده العملية التي تساعد في نزول الوزن)).
أسلوب حياة
شدد المطيري على أنه على المريض أن يعتني بأسلوب حياته، وأن يكون أسلوب الحياة صحيًا، وأن يكثر من شرب الماء بشكل كبير حتى يكون لون البول فاتحًا جدًا لأن الجسم يحتوي على نسبة 60%؜ من الماء، وأخذ البروتين، والابتعاد عن السكريات والنشويات، لأن البروتين يغذي العضلات، ولا يستطيع الشخص أن يبني كتلة العضلات إلا بالبروتين وتمارين رياضة المقاومة، وعليه أن يضع في ذهنه أن السمنة مزمنة، فلا بد أن يحافظ على أسلوب حياة صحي.
البحث عن مساعدة
يقول المطيري ((في عيادتي، يأتي مريض السمنة، إما بحثًا عن مساعدته في الحد من السمنة، سواءً بالطرق الجراحية أو غير الجراحية، أو أنه يأتي محولاً من عيادات أخرى، على سبيل المثال لا الحصر، عيادة العظام، التي تطلب منه إنقاص وزنه قبل تبديل المفصل، أو عيادة جراحة الأعصاب التي تشدد على إنقاص الوزن قبل إجراء أي عملية، لذلك أستطيع التأكيد أن عمليات علاج السمنة، لم تعد تجميلية، يذهب المريض لإجرائها، وإنما هي عملية علاجية مهمة لعلاج أمراض مصاحبة للسمنة)).
واستأنف ((جهود وزارة الصحة مشكورة واضحة للعيان من خلال عملها على علاج هذا الوباء بطرق جراحية، عبر تأسيس أكثر من 21 مركزًا مجانيًا للسمنة حول المملكة، لمحاربة مضاعفات الأمراض التي تؤدي إلى داء السكري والضغط ومشاكل القلب، وغيرها)).
واستدرك ((لا بد من وضع حد وقوانين صارمة لمن يتحدثون بغير تخصصاتهم، فهم قد يوجهون المرضى ممن هم بحاجة ماسة إلى العلاج؛ لعدم أخذها وترويعهم من خلال بحثهم عن الشهرة أو غيرها)).
المكملات الغذائية
أما الدكتور خالد مرزا، رئيس الجمعية السعودية لجراحة السمنة والتكميم، فيتفق تمامًا مع ما جاء به الدكتور الجهني، ويقول ((بناءً على ما ذكره الدكتور هاني عما تسببه عمليات التكميم من آثار جانبية بعيدة المدى مثل ضعف في أعصاب الأطراف، وضمور الدماغ، من الجميل أن يطرق استشاري مخ وأعصاب ناقوس الخطر على هذه الجزئية المهمة، لأن حديثه يتماشى مع التحذيرات التي نوجهها إلى مرضى السمنة، الذين يجرون عمليات تكميم معدة، ونشدد عليهم بأهمية تناول المكملات الغذائية بصفة منتظمة، ولكن البعض منهم لا يلتزم بهذا الأمر، فيتسبب لنفسه بكثير من الأضرار الصحية على المدى البعيد)).
وأضاف ((هناك عدة جراحات لعلاج السمنة من ضمنها عملية التكميم، التي تستهدف تحجيم المعدة، وتصغيرها لتقليل كمية الطعام التي يتناولها المريض، ما يؤدي إلى نزول الوزن، ولذلك، ننصح المرضى قبل إجراء عملية التكميم، بتناول المكملات الصحية مدى الحياة، ونحذرهم بأن نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين ((ب)) أو ((د)) أو الحديد، قد يؤدي إلى أعرض خطيرة، منها ضمور العضلات والأعصاب، وضعف التركيز، وكذلك هشاشة العظام، وفقر الدم)).
وأضاف ((أوضحت جمعية طب السمنة، وفقًا لعديد من الأبحاث العلمية، أن مريض السمنة يعاني من متلازمة السمنة، ومن ضمنها الترسبات في خلايا الدماغ، وهي موجودة بسبب الزيادة المفرطة في الوزن، كما أن للسمنة دورها في ضعف بعض خلايا الدماغ)).
وأكمل ((مما أثبتته الدراسات أيضًا أن إجراء عمليات التكميم أو جراحة السمنة مع الالتزام بتناول المكملات الغذائية يسهم في تحسن التركيز، ووظائف الأعصاب، وكذا وظائف الدماغ، مما يثبت أن نزول الوزن يعمل على هذا الجانب التحسيني، وليس العكس)).
وأشار إلى أثر التهاون في تناول المكملات والفيتامينات بعد العملية الجراحية، وقال ((المكملات الغذائية، لا يمكن تعويضها بالأكل الطبيعي، ونحن كأطباء نرى أن إهمال المريض تناول المكملات الغذائية على المدى البعيد، يؤدي إلى تدهور حالته الصحية، وتظهر عليه أعراض الضمور، وغيرها، ولكن يمكن أن نبشر المرضى بأن مثل هذه الحالات، يمكن تلافيها، مع إمكانية الشفاء منها تمامًا، عن طريق التعرف على نقص الفيتنامينات الموجودة)).
وأردف ((قد يكون للحديث الذي أثاره الجهني حول هذه المضاعفات جانب إيجابي في توعية المريض لضرورة الالتزام بتناول الفيتامينات، وإجراء التحاليل الطبية بشكل دوري مدى الحياة، لمعرفة طبيعة الصحة العامة، وما إذا كان هناك نقص في فيتامين معين)).

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