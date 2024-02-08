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مهمة البحث عن شماعة

2/8/2024 11:19:44 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)للفشل ألف شماعة، وألف مبرر منمق شبه مقنع، وألف مخرج، وألف ألف ذريعة، ولكن النجاح يتسلل ((مرتابا)) إلى المسامع، يتهادى مرتبكا نحو العيون، ويفضل البقاء في خانة انعدام الرؤية، كثيرون يهمشونه، والأغلب ينتقصون منه، ونادرون من يعترفون به ويباركون.
(2)
((الفشلة)) في التربية يمنحون المستمع درسا في الإيمان بالقضاء والقدر، ودوره في انتقاء الأصدقاء، ونصائح في التعامل مع المشكلات، وسيلا من الاقتراحات، بينما الحال يرثى لها!.
(3)
((صناعة الشماعة)) فن يتقنه القلائل، هذه المخادعة اللذيذة للنفس تستلزم صبرا مستداما، وتذاكيا، وتوهما، وغرورا، فالطالب المتعثر يلقي باللوم على المعلم أو المنهج أو الزملاء أو الطقس!، والعاشق غير الجاد يتذرع بالمادة، والظروف، حتى مروّج السموم ((الميكيافيلي)) يتذرع بالمال، وعدم مسؤوليته عن جنون الآخرين ورغباتهم وموتهم!، والأب الفاشل يشتم الأصدقاء والشارع، والمدرسة، والموظف الفاشل يرى أن المدير عائق، ونظام العمل سيئ، والزميل سبب.
(4)
لا يمانع ((الفاشل)) من ((الاستخفاف)) بـ((شماعاته))، فالأهم أن تكون لديه إجابة، كفلسفة نفسية لرمي المسؤولية عن عاتقه.
(5)
الناجح لا يجد سببا لنجاحه، ويدرك أن الفشل يكمن في جهل أسباب عدم النجاح، ذاك أن الناجح في حالة سعي نحو ((هدفه))، كلما حقق هدفا يبدو آخر، فيقضي العمر في شقاء بحثا عن القيمة والقامة.
(6)
الناجح يرى أن الحياة ((معركة)) حتى الرمق الأخير، يرحب بالتعثر، ويجيد النهوض، ويتقن تغيير الخطط، ولا يملك القدرة على صنع ((شماعة)) للفشل، بل يعترف - بكل شجاعة - بفشله، ويرى جوانب الخلل لديه بوضوح.
(7)
العقلية التي تجيد صناعة ((شماعة)) لفشلها لا يمكن أن تغادر القاع!.

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