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أرقى أنواع التربية

2/8/2024 11:19:44 PM
(MENAFN- Al Watan) يبعث الأوروبي ابنه إلى المدرسة ليتعلم فيها شيئاً ما. أما الأمريكي فيريد من المدرسة أن تضمن التربية الكاملة لابنه، التربية العملية والعقلية والخلقية. لا تعنى مدارسنا عناية تذكر بما للتربية من أثر عظيم في حياة الأمة ومجدها. وبرامج التعليم عندنا ثابتة لا تتغير. والمناهج لا تعنى إلا بالمبادئ المجردة. والاستدلال المنطقي الخالص وبالنتائج تستخرج من أقيسة المنطق. وتدرس عندنا العلوم بطرق قد اصطلح عليها وبعد ما بينها وبين صور الحياة الحقيقية. فأما مسائل تنظيم المدارس ووضع البرامج ودرس الاستعداد لحسن التربية فلا تدرس ولا تناقش إلا في طبقات ضيقة محصورة، والشعب لا يفهم لغة المربين عندنا. وإنما يظل أجنبياً بالقياس إلى هذه المناقشات التي هي وقف على الفنيين والموظفين. أما في أمريكا فعلى العكس من ذلك. لكل مدرسة حركتها الخاصة. وكل المسائل الكبرى التي تمس نصيب أمريكا العلمي والمدرسي موضوع مناقشة متصلة في الكتب والمجلات والصحف السيارة ولا سيما في الجماعات والمؤتمرات التي يحضرها ويفهمها الشعب. فإذا جد في هذه المسائل جديد قيد ثم نوقش ثم جرب ثم نفذ. والشعب الذي يسمح له بحضور الدروس ودخول المعامل يشهد هذا كله ويعلن رضاه. وبتأثيره امتدت الحياة الاجتماعية. والاقتصادية حتى دخلت المدارس فأعطت للدروس صورة رخصة نضرة صحيحة. وفي كل أنواع التعليم لا يفصل بين الفكرة وتنفيذها العملي.
بهذه التربية العاملة تقوى إرادة الأطفال والشبان وتملك نفسها، والأمريكي يشعر شعوراً جلياً بأن مستقبل بلاده كله بين يدي المرأة التي تنقل إلى الطفل نظم التربية وأساليبها. وبينما الأوربيون لا يعنون بالمرأة في الحياة العقلية وإنما يحصرونها في دائرة ضيقة جداً من العلم تتلقاها في المدارس الخاصة أو المدارس الوسطى القليلة التي لا يدخلها إلا قليل من الفتيات، فإن المدارس الثانوية الأمريكية كلها مكتظة بالفتيات مع اختلاف طبقاتهن، يدخلن هذه المدارس فتنمى ملكاتهن العقلية بالعلم والأدب وملكاتهن العملية بدروس حياة الأسرة والمنزل على اختلافها. وقد اتصل بالمدرسة مطبخ ومحل الخياطة الثياب فأصبح مجموع هذا كله معملاً حقيقياً تكتسب فيه الفتاة قبل أن تصبح زوجة الاستعداد والمعلومات الضرورية التي تضمن لها حياة مستقلة وتمكنها من أن تحفظ وتنمي القوة المادية والعقلية للأمة.
والأمريكيون مثلنا ميل إلى الخير ورغبة في التضامن الاجتماعي. ولكن هذه الرغبة وذلك الميل لا يعتمدان في أمريكا على العواطف والشعور وشيء يشبه التصوف. وإنما يعتمدان على المنفعة العملية للمجتمع. فالأفراد والمدن يستبقون إلى الخير ويتنافسون في إنشاء المكاتب للأطفال والشبان وفي العلم والتربية ما يستطيعون أن يبذلوا من قوة ومال تأييد المدارس والمعاهد والمثل الأعلى الذي ينشأ عن هذا الشعور الوطني ساذج ديمقراطي، فإن البحث المدرسي العام كالبحث الفني يعتمد على تعليم أساسي واسع. وكذلك تعتمد درجات التعليم بعضها على بعض ويتصل بعضها ببعض اتصالا صحيحاً سهلا تود درجات التعليم عندنا لو وفقت إليه، والمدارس كلها على اختلاف درجاتها وموضوعات الدراسة فيها تؤلف وحدة مستقلة متناسبة الأجزاء، وبينما المدرسة الأوربية تقوم على جهل الطبيعة الإنسانية عامة وطبيعة الطفل خاصة، فهي لا تربي التلميذ وإنما تفسده فتصوره دون حياء ولا خجل، هذه الصورة القديمة التي تنمحي فيها الشخصية، فإن المدرسة الأمريكية تخالفها المخالفة كلها، فهي لا تصور الطفل صورة معينة ولا تصبه في قالب معروف. وإنما تربيه وتنمي شخصيته وتقوي فيه كل ما يبعث فيه الإرادة القوية والشخصية البارزة.
1923*
* أديب وناقد مصري ((1889 - 1973))

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