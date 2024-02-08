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الفاغية والحادر

2/8/2024 11:19:44 PM
(MENAFN- Al Watan) العشرة ليست جماعة من الناس عددهم عشرة، وإنما هو اسم لأحد المطاليق، فعندنا في المدينة المنورة شخص اسمه (العشرة) وفي مكة المكرمة كذلك.
من الفولكلور الشعبي أغنية مطلعها ولا أحفظ تاليها (يا بنات الهنود.. يا فاغية والعمايم) فتأثرت عواطفنا باسم (الفاغية) حتى أحببنا هذا الاسم ولا أريد أن أترك القارى، وقد استعجم أن يسأل عن (الفاغية) عجوزًا مثلي.
إن (الفاغية) هي زهرة الحناء.. بيضاء قمراء.. يضوع شذاها في الفجر، كأنما هي تفرح بالصباح ليفرح قاطفها بها، والتياهون من الشباب يغرسونها في عمائمهم كما يغرسون الفل والورد على صدورهم، وأعني التياه ما تسميه العامة بـ (العايق) يقولون (فلان عايق) إذا استعرض شبابه أمام أنداده باللباس يشتريه بثمن غال، يتيه بأنه يملك أن يشتري (اللاس) و(الكشميري) و(السليمي) و(البرسمي) و(السقاطة) و(فخر الموجود) و(الرشوان). تلك أحزمة وشيلان وأثواب يتزين بها المترفون.
وتأتي (الفاغية) زينة على الزينة!
وهناك أغنية أخرى من هذا الفولكلور هي (يا لعشرة.. خللي الحادر يمشي.. يمشي على رمشي)، ويخطىء بعض من يغنيها فلا يقول (الحادر) وإنما يقول (الحجر) فيحصل الالتباس.. هل هم العشرة ومن العشرة؟ وما شأن الحجر يمشي على الرمش؟! فضياع الفلكلور والاستعجام قد وضعا الأشكال فيحسن أن نزيل الأشكال بالتوضيح.
فالعشرة ليست جماعة من الناس عددهم عشرة، وإنما هو اسم لأحد المطاليق، فعندنا في المدينة المنورة شخص اسمه (العشرة) وفي مكة المكرمة كذلك، ينادونه وهو المطلق من (مشاكلة) الحارة أن يفتح الطريق للحادر، أي النازل من (النقا) إلى (سوق الليل) أو النازل من (العنبرية) إلى المناخة، فنحن نقول بلغة البادية: (أنا حدرت من مكة إلى جدة، أو حدرت من الفريش إلى المدينة، واصعدت من جدة إلى مكة أو من المدينة إلى الفريش.. كما نقول: (حنا محدرين من الطائف إلى مكة، أو مصعدين من مكة إلى الطائف، أو انحدرنا من رحقان إلى المسيجيد، أو صعدنا من المسيجيد إلى ورقان). فرحقان وورقان جبلان ينحصر بينهما وادي الصفراء.
فالأغنية فيها لفظة (الحادر) لا الحجر، وهكذا ضاع الفولكلور كما ضاعت الصناعات المحلية اليدوية وكثير من أدوات التراث، فكم هو جميل أن تعنى المتاحف بحيازة أدوات التراث،
كما يحرص الجماعون على التراث من الفولكلور.
ولا يفوتني أن الذين أخطؤوا بين الحادر والحجر لهم عذرهم فنحن نعرف من الشباب من كان يلقب بالحجر، يناديه أصحابه (تعال) يا حجر. ولا أدري كيف نسيت أمانة مدينة جدة أن تملأ الحدائق بالحناء لتفوح الفاغية!
1981*
* كاتب وصحافي سعودي ((1906 - 1992)).

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