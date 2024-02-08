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الفكر النهضويّ العربيّ بعيون المُستجِدّين

2/8/2024 11:19:44 PM
(MENAFN- Al Watan) عرفَ الفكرُ العربيّ منذ السبعينيّات من القرن الماضي ما يشبه الارتداد إلى فكر النهضة العربيّة، بحثا في هذا الفكر عن حلولٍ جاهزة لأزماتنا السياسيّة والاجتماعيّة والفكريّة الرّاهنة، وتأويل مقولاته تأويلا مُعاصِرا يَستوعب التجدُّد والرّاهن، فتوالت الأبحاث والدراسات في الأفكار والمسائل التي طرحها النهضويّون، وصدرتِ الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي ومحمّد عبده وأحمد فارس الشدياق وجمال الدّين الأفغاني وعلي مبارك ورشيد رضا، بالإضافة إلى بعض كتابات فرح أنطون وأديب إسحق وخير الدّين التونسي.
لكنّ القراءات المُعاصِرة لفكر النهضة العربيّة سحبت تصوُّرات معاصرة على تلك المرحلة من تطوُّر الفكر التاريخي العربي، وجاء استخدامها في الغالب لدعْمِ أفكارٍ أيديولوجيّة راهنة وتبريرها، فكان من نتائج مثل هذه القراءات، فضلا عن الإجحاف الذي ألحقته بالرؤية الإصلاحيّة العقلانيّة لفكر النهضة، تقديم صورة غير دقيقة، وأحيانا شوهاء، لمقاصد النهضويّين وأهدافهم الحقيقيّة.
اشتراكيّة الطهطاوي
في مقدّمة المسائل التي تمثِّل أنموذجا لهذا الإشكال مسألة الاشتراكيّة في الفكر النهضوي، فهل تطرَّق النهضويّون إلى هذه المسألة؟ وهل كانت فعلا في أجندة اهتماماتهم وأولويّاتهم؟
في هذا السياق الإشكالي رأى حسين فوزي النجّار في سلسلة ((أعلام العرب)) أنّ فكر الطهطاوي ((ينمّ عن اتّجاهٍ واضحٍ نحو الاشتراكيّة))، ورأى رفعت السعيد أنّ الطهطاوي ((عاش سنوات يَختزن أفكاره الاشتراكيّة في قلبه، حتّى جهرَ بدعوتها سنة 1869)). أمّا لويس عوض، فقد مالَ إلى الاعتقاد بأنّ ((الرجل ربّما ذهبَ مذهب الاشتراكيّين المُعتدلين)).
لكنّ كلّ هذه الاجتهادات والتأويلات لا تتطابق البتّة مع أفكار الطهطاوي وأهدافه الحقيقيّة، فالاشتراكيّة، التي تعني الملكيّة العامّة لوسائل الإنتاج والمُساواة الاجتماعيّة الكاملة بين جميع أفراد المجتمع، تتناقض مع ما يدعو إليه الطهطاوي، وهو المساواة السياسيّة فقط، أي التسوية بين المواطنين أمام القانون وفي إجراء الأحكام، ولم يخطر بباله أن تكون المساواةُ اجتماعيّة واقتصاديّة. وقد عبَّر عن مقاصده هذه في كتابه ((تخليص الإبريز في تلخيص باريز))، حيث أوضح أنّ ما يدعو إليه هو ((المُساواة قدّام الشريعة، والعدل في الأحكام والقوانين، بحيث لا يجور الحاكم على إنسان)). أمّا ما عدا ذلك فالناس عنده متباينون في الصفات الطبيعيّة، ((وقد فضّل الله بعضهم على بعض في الرّزق))، الأمر الذي يُسقِط القول باشتراكيّة الطهطاوي.
في السياق التأويلي إيّاه، ذَهَبَ سامي الكيّالي إلى أنّ فرنسيس المرّاش ((ذو نزعة اشتراكيّة))، واستنتَج عماد الصلح في ((الشدياق.. آثاره وعصره)) أنّ الشدياق ((له شطحات ثوريّة فكريّة تَصِلُ إلى حدود الثورة الاشتراكيّة)). واعتبرَ فوّاز طرابلسي وعزيز العظمة في التقديم للأعمال المجهولة لأحمد فارس الشدياق أنّ ((الشدياق أوّل عربي يَعتنق المذهب الاشتراكي، ويذهب به إلى أبعد حدود الالتزام))، من دون أن يُلاحِظا ما وَرَدَ في هذه الأعمال بالذّات من شجْبٍ للمبادئ الاشتراكيّة، حيث علَّق الشدياق على كومونة باريس الاشتراكيّة 1871 بقوله عن الكومونيّين: ((كنتُ من أشدّ المُنكرين على هؤلاء العتاة تواطؤهم على مشاركة الأغنياء في أموالهم)). كما انتقدَ مذهب الحزب الاشتراكي الذي ((كاد يسري في هذه الأيّام إلى أحزابٍ كثيرة من أولي الصنائع والحِرف، فإنّهم كلّما تبطَّلوا عن العمل قامَ في خاطرهم أنّه يجب على الأغنياء أن يموّلوهم وعيالهم)).
الحقيقة أنّ فكرة الاشتراكيّة كانت غريبة عن ذهنيّة نهضويّي القرن التّاسع عشر، وهي لم تَدخل في نسيجِ الفكر العربيّ إلّا مع بداية القرن العشرين. ولم يكُن المرّاش والشدياق وإسحق من القائلين بالمساواتيّة الاجتماعيّة على الرّغم ممّا كانوا يبدونه من عطفٍ على الفقراء وإدانةٍ للظلم اللّاحق بهم، بل إنّ المرّاش أَدان بشدّة كومونة باريس، ونَظَرَ إلى الحركات الشعبيّة في عصره باعتبارها فِتنةً لا ثورة.
حقيقة الاتّجاهات
وفي فكرنا النهضوي ثمّة استنتاجات بشأن القوميّة لا تتّفق مع حقيقة تفكير النهضويّين وتطلُّعاتهم، حيث رأى الجابري في ((الدّين والدولة وتطبيق الشريعة)) أنّ شعار العلمانيّة طَرَحَهُ مسيحيّون من الشام في ارتباطٍ عضويّ مع شعار الاستقلال عن التُّرك.
من هنا كما تصوَّر الجابري، ارتبطتِ النهضةُ في ذِهنِ بطرس البستاني، كما في أذهان مفكّرين عرب آخرين، والمسيحيّين منهم بشكلٍ خاصّ، بالاستقلال عن التُّرك، ما يعني الانفصالَ عن الخلافة، وتاليا فصلَ الدّين عن الدولة. إلّا أنّ هذه القراءة للعلمانيّة في الفكر النهضوي تشكِّل رؤيّةً أيديولوجيّةً واهِمة لحقيقة الاتّجاهات النهضويّة وآليّة التفكير النهضوي، فالقول إنّ شعار العلمانيّة طُرِح بالارتباط مع شعار الاستقلال عن التُّرك مُغايِر للواقع. صحيح أنّ مسيحيّي الشامّ هُم أوّل مَن طَرَحَ شِعار العلمانيّة (الشدياق، والبستاني، والمرّاش، وأنطون)، لكن ليس صحيحا ولا واقعيا ربْط هذا الشعار بأيّة خلفيّة قوميّة؛ إذ لم تكُن القوميّة العربيّة قد وُجدت بعد، وعندما وُجدت لم تكُن ذات تصوُّرٍ علماني، ولم تكُن هناك صلة بين القوميّة العربيّة وبين الطوائف على نحوٍ ضروري.
موقف النهضويّين من الغرب
من هذا المنظور يَرى المُستشرِق الروسي ز. ل. ليفين أنّه لا ينبغي المُبالَغة في الحديث عن عُمق الأماني القوميّة وقوّتها لدى العرب في المُقاطعات الآسيويّة من الإمبراطوريّة العثمانيّة، إذ إنّ هؤلاء كانوا لا يزالون، حتّى أواخر القرن التّاسع عشر، غير مُهَيَّئين للنزعة القوميّة بوجهٍ عامّ، وكانوا على المستوى السياسي يتصرّفون إلى حدٍّ بعيد ليس بوصفهم مُمثِّلين لقوميّاتٍ مُضْطَهَدة، وإنّما بوصفهم عثمانيّين، رعايا للسلطان التركي، وحُرصاء على مصلحة الإمبراطوريّة العثمانيّة. وخلصَ ألبرت حوراني في ((الفكر العربي في عصر النهضة)) إلى استنتاجٍ مُشابِه، إذ رأى أنّ ((الاعتقاد أنّ النّاطقين بالضادّ يشكّلون أمّة، وأنّ هذه الأمّة يجب أن تكون مستقلّة ومتّحدة، لم يتّضح ويكتسب قوّة سياسيّة إلّا في القرن العشرين)). ويرى حوراني أنّ بطرس البستاني كان يكتب كمواطنٍ عثماني، وسورية التي كان يتوجَّه إليها لا تعني أكثر من وحدةٍ إقليميّة من ضمن الإمبراطوريّة العثمانيّة المتعدّدة القوميّات والإثنيّات والطوائف، وهذا ما انتهى إليه عزيز العظمة بقوله: ((إنّ بطرس البستاني يرى في الرابطة العثمانيّة رابطة قوميّة، تتضافر مع الوطنيّة المحليّة السوريّة. وكان الجمْعُ بين الوطنيّة المحليّة السوريّة والمواطنة العثمانيّة الطّابعَ الغالب على المثقّفين السوريّين المسيحيّين مثل المرّاش والشدياق وناصيف اليازجي وإسحق وأنطون، ولم يكُن الطّابع الغالِب على الخطاب السياسي لهذه الفئة من المثقّفين مُختلفا عن الطّابع العامّ للتقدميّين العثمانيّين)). وبالفعل قدَّم هؤلاء، وعلى أساس الرابطة العثمانيّة، المساعدة للمتنوِّرين العرب، لإعادة تشكيل ((الجمعيّة العلميّة السوريّة)) في دَورها الثاني 1868، وتبنّوا مجلّة البستاني ((الجنان))، وحرَّروها من الرقابة، وأَسهم مدحت باشا في تحرير بعض أعدادها، وكان الضيف الدائم لهيئة تحريرها في بيروت.
ومن المسائل التي لا تزال موضع لُبسٍ وتناقُض موقف النهضويّين من الغرب، حيث جاء في ((أيديولوجيا النهضة في الخطاب العربي المُعاصر)) لرضوان جودت زيادة أنّ ((رؤية فكر النهضة للغرب هي تسجيليّة تسليميّة))، ورأى علي محافظة في ((حصيلة التنوير والعقلانيّة في الفكر العربي المعاصر)) أنّ العقلانيّين العرب: بطرس البستاني وفرنسيس المرّاش وفرح أنطون وغيرهم، قد قلّدوا الغرب تقليدا تأثَّر بالفكر الفرنسي المُلحِد الذي كان يقوده أرنست رينان، وكان يرى في العِلم الأساس في بناء الفرد والمُجتمع، وأنّ أحمد فارس الشدياق وإبراهيم اليازجي وبطرس وسليم البستاني وأديب إسحق وفرنسيس المرّاش ساروا في هذا الاتّجاه العلمي العلماني.
تنطوي هذه الآراء على مُغالَطاتٍ كبيرة، فاللّيبراليّون العرب الذين ذَكرهم علي محافظة لم يكونوا مُقلِّدين تقليدا أعمى للغرب، بل كان موقفهم منه موقفا نقديّا. أُعجبوا بنهضته وعقلانيّته وحريّته ودأبه في العمل، وانتقدوا في الوقت نفسه مساوئه الاجتماعيّة والأخلاقيّة والتمدّنيّة. ولو عاد محافظة إلى رأي بطرس البستاني في التمدُّن، أو كتاب ((الساق على الساق)) 1855 لأحمد فارس الشدياق، أو ((الدّين والعِلم والمال)) لفرح أنطون، أو مقال ((التمدُّن المتوحّش)) لفرنسيس المرّاش، لأَدرك جدّيّة الموقف النقدي الذي وقفه هؤلاء من عيوب الحضارة الغربيّة وأعطالها، ومدى إدانتهم انحرافها في اتّجاه الحرب والجشع والظلم الاجتماعي على الرّغم من انبهارهم بعمران الغرب وتقدُّمِه وقيَمِه اللّيبراليّة.
أمّا الاعتقاد بمُعاداة النهضويّين الذين ذكرهم محافظة الدين واستهانتهم به، فبعيدٌ عن حقيقة أهدافهم ومَراميهم، إذ إنّ هؤلاء جميعا لم يكونوا علمويّين مُلحدين، وقد سبقوا فَرح أنطون 1874 - 1922 بزمنٍ طويل، وتوفّوا باستثناء اليازجي، حين كان لا يزال حَدَثا. كلّ ما أرادوه هو فصْل الدّين عن السياسة، وعدم استخدامه لأغراضٍ ومصالح خصوصيّة، بالإضافة إلى حقّ الاجتهاد والتأويل، الأمر الذي بات مَطلبا من مطالب العلمانيّة المُعاصرة، ولا يتناقض في أيّ حالٍ مع المسلّمات الإيمانيّة والروحيّة. إسقاطاتٍ مُخِلَّة
كان جلال أمين قد تبنّى أيضا في ((قضايا التنوير والنهضة في الفكر العربي المُعاصِر)) المُغالطات نفسها، إنْ لجهة موقف النهضويّين من الغرب أو لجهة موقفهم من الدّين، فرأى أنّ التنويريّين العرب أَخذوا مطلقات التنوير الغربيّة ونادوا بها عندنا أيضا كمُطلقات، فعادوا ما عاداه التنويريّون البورجوازيّون في الغرب، وصادَقوا ما صادقوه، وعادوا الدّين واستهانوا به، وظنّوا أنّ تحرير المرأة عندنا يجب أن يكون نسخةً طبق الأصل من تحرُّر المرأة في الغرب، وكذلك الملابس التي يرتديها الناس، والمعمار الذي به يبنون بيوتهم. ولو رجعَ جلال أمين إلى كتابات التنويريّين العرب بصدد الدّين والمرأة والتقاليد الاجتماعيّة لأَدرك أنّهم، باستثناء شبلي الشميّل، كانوا مؤمنين مُتديّنين، وأنّ الإلحاد بصورةٍ عامّة كان غريباً عن فِكر النهضة العربيّة، حيث جَعَلَ البستاني والمرّاش الدّينَ دعامةً أساسيّة من دعائم التمدُّن، ولاذَ فرح أنطون بالمبادئ الدينيّة في الدّفاع عن العدالة الاجتماعيّة وحقوق العمّال، وتوجَّهَ عداءُ الشدياق، على الرّغم من حدّته، إلى رجال الدّين واستبدادهم، لا إلى المبادئ الدّينيّة والمسلّمات الإيمانيّة. ولا يُمكن بأيّ حال تفسير اعتقاد المرّاش بإمكان التوصُّل إلى معرفة الله من خلال التأمُّل في الطبيعة وقوانينها، أو انتقاد الشدياق رجال الدّين بالإلحاد، فالواقع أنّ القول بفصْل الدّين عن السياسة لم يكُن يهدف إلّا إلى إزالة أسباب النّزاعات الطائفيّة واللّامساواة السياسيّة في مُجتمعٍ مُتعدّد الأديان والمذاهب وممزَّق بالصراعات الطائفيّة.
أمّا قول أمين بتبعيّة التنويريّين المُطلقة للغرب فيُجافي الحقيقة كذلك، إذ إنّ هؤلاء قد حذَّروا من تقليدِ عادات الغربيّين من دون مُراجَعة، وأَعربوا عن خشيتهم اقتباسها كاملة. ولعلّ ما طرحوه بصدد تحرُّر المرأة وتعليمها، ودَورها في المنزل والحياة الاجتماعيّة، خير دليل على تحفّظهم على مُطلقات التنوير الغربيّة، وتفضيلهم الإصلاح التدريجي الذي لا يصدم البنية الاجتماعيّة العربيّة، ويَستثير بالتالي رفضها ومُعارضتها. لا نُريد من خلال هذه التصويبات التقليلَ من ثراء الفكر النهضوي، وأهميّة الموضوعات التي طرحها، بل إنّنا، على العكس، ندعو إلى استئنافِ الحراك النهضوي، وإعادة قراءة هذه الموضوعات في إطارها التاريخي من دون إسقاطاتٍ مُخِلَّة، وبوصفها أفكارا تاريخيّة في حقبةٍ تاريخيّة محدَّدة لا تَختزل التاريخ، بل تَفتحه على المزيد من النقاش في خلفيّات النهضة العربيّة العاثرة.
* كاتب من لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية ((أفق)) الإلكترونيةعرفَ الفكرُ العربيّ منذ السبعينيّات من القرن الماضي ما يشبه الارتداد إلى فكر النهضة العربيّة، بحثا في هذا الفكر عن حلولٍ جاهزة لأزماتنا السياسيّة والاجتماعيّة والفكريّة الرّاهنة، وتأويل مقولاته تأويلا مُعاصِرا يَستوعب التجدُّد والرّاهن، فتوالت الأبحاث والدراسات في الأفكار والمسائل التي طرحها النهضويّون، وصدرتِ الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي ومحمّد عبده وأحمد فارس الشدياق وجمال الدّين الأفغاني وعلي مبارك ورشيد رضا، بالإضافة إلى بعض كتابات فرح أنطون وأديب إسحق وخير الدّين التونسي.
لكنّ القراءات المُعاصِرة لفكر النهضة العربيّة سحبت تصوُّرات معاصرة على تلك المرحلة من تطوُّر الفكر التاريخي العربي، وجاء استخدامها في الغالب لدعْمِ أفكارٍ أيديولوجيّة راهنة وتبريرها، فكان من نتائج مثل هذه القراءات، فضلا عن الإجحاف الذي ألحقته بالرؤية الإصلاحيّة العقلانيّة لفكر النهضة، تقديم صورة غير دقيقة، وأحيانا شوهاء، لمقاصد النهضويّين وأهدافهم الحقيقيّة.
اشتراكيّة الطهطاوي
في مقدّمة المسائل التي تمثِّل أنموذجا لهذا الإشكال مسألة الاشتراكيّة في الفكر النهضوي، فهل تطرَّق النهضويّون إلى هذه المسألة؟ وهل كانت فعلا في أجندة اهتماماتهم وأولويّاتهم؟
في هذا السياق الإشكالي رأى حسين فوزي النجّار في سلسلة ((أعلام العرب)) أنّ فكر الطهطاوي ((ينمّ عن اتّجاهٍ واضحٍ نحو الاشتراكيّة))، ورأى رفعت السعيد أنّ الطهطاوي ((عاش سنوات يَختزن أفكاره الاشتراكيّة في قلبه، حتّى جهرَ بدعوتها سنة 1869)). أمّا لويس عوض، فقد مالَ إلى الاعتقاد بأنّ ((الرجل ربّما ذهبَ مذهب الاشتراكيّين المُعتدلين)).
لكنّ كلّ هذه الاجتهادات والتأويلات لا تتطابق البتّة مع أفكار الطهطاوي وأهدافه الحقيقيّة، فالاشتراكيّة، التي تعني الملكيّة العامّة لوسائل الإنتاج والمُساواة الاجتماعيّة الكاملة بين جميع أفراد المجتمع، تتناقض مع ما يدعو إليه الطهطاوي، وهو المساواة السياسيّة فقط، أي التسوية بين المواطنين أمام القانون وفي إجراء الأحكام، ولم يخطر بباله أن تكون المساواةُ اجتماعيّة واقتصاديّة. وقد عبَّر عن مقاصده هذه في كتابه ((تخليص الإبريز في تلخيص باريز))، حيث أوضح أنّ ما يدعو إليه هو ((المُساواة قدّام الشريعة، والعدل في الأحكام والقوانين، بحيث لا يجور الحاكم على إنسان)). أمّا ما عدا ذلك فالناس عنده متباينون في الصفات الطبيعيّة، ((وقد فضّل الله بعضهم على بعض في الرّزق))، الأمر الذي يُسقِط القول باشتراكيّة الطهطاوي.
في السياق التأويلي إيّاه، ذَهَبَ سامي الكيّالي إلى أنّ فرنسيس المرّاش ((ذو نزعة اشتراكيّة))، واستنتَج عماد الصلح في ((الشدياق.. آثاره وعصره)) أنّ الشدياق ((له شطحات ثوريّة فكريّة تَصِلُ إلى حدود الثورة الاشتراكيّة)). واعتبرَ فوّاز طرابلسي وعزيز العظمة في التقديم للأعمال المجهولة لأحمد فارس الشدياق أنّ ((الشدياق أوّل عربي يَعتنق المذهب الاشتراكي، ويذهب به إلى أبعد حدود الالتزام))، من دون أن يُلاحِظا ما وَرَدَ في هذه الأعمال بالذّات من شجْبٍ للمبادئ الاشتراكيّة، حيث علَّق الشدياق على كومونة باريس الاشتراكيّة 1871 بقوله عن الكومونيّين: ((كنتُ من أشدّ المُنكرين على هؤلاء العتاة تواطؤهم على مشاركة الأغنياء في أموالهم)). كما انتقدَ مذهب الحزب الاشتراكي الذي ((كاد يسري في هذه الأيّام إلى أحزابٍ كثيرة من أولي الصنائع والحِرف، فإنّهم كلّما تبطَّلوا عن العمل قامَ في خاطرهم أنّه يجب على الأغنياء أن يموّلوهم وعيالهم)).
الحقيقة أنّ فكرة الاشتراكيّة كانت غريبة عن ذهنيّة نهضويّي القرن التّاسع عشر، وهي لم تَدخل في نسيجِ الفكر العربيّ إلّا مع بداية القرن العشرين. ولم يكُن المرّاش والشدياق وإسحق من القائلين بالمساواتيّة الاجتماعيّة على الرّغم ممّا كانوا يبدونه من عطفٍ على الفقراء وإدانةٍ للظلم اللّاحق بهم، بل إنّ المرّاش أَدان بشدّة كومونة باريس، ونَظَرَ إلى الحركات الشعبيّة في عصره باعتبارها فِتنةً لا ثورة.
حقيقة الاتّجاهات
وفي فكرنا النهضوي ثمّة استنتاجات بشأن القوميّة لا تتّفق مع حقيقة تفكير النهضويّين وتطلُّعاتهم، حيث رأى الجابري في ((الدّين والدولة وتطبيق الشريعة)) أنّ شعار العلمانيّة طَرَحَهُ مسيحيّون من الشام في ارتباطٍ عضويّ مع شعار الاستقلال عن التُّرك.
من هنا كما تصوَّر الجابري، ارتبطتِ النهضةُ في ذِهنِ بطرس البستاني، كما في أذهان مفكّرين عرب آخرين، والمسيحيّين منهم بشكلٍ خاصّ، بالاستقلال عن التُّرك، ما يعني الانفصالَ عن الخلافة، وتاليا فصلَ الدّين عن الدولة. إلّا أنّ هذه القراءة للعلمانيّة في الفكر النهضوي تشكِّل رؤيّةً أيديولوجيّةً واهِمة لحقيقة الاتّجاهات النهضويّة وآليّة التفكير النهضوي، فالقول إنّ شعار العلمانيّة طُرِح بالارتباط مع شعار الاستقلال عن التُّرك مُغايِر للواقع. صحيح أنّ مسيحيّي الشامّ هُم أوّل مَن طَرَحَ شِعار العلمانيّة (الشدياق، والبستاني، والمرّاش، وأنطون)، لكن ليس صحيحا ولا واقعيا ربْط هذا الشعار بأيّة خلفيّة قوميّة؛ إذ لم تكُن القوميّة العربيّة قد وُجدت بعد، وعندما وُجدت لم تكُن ذات تصوُّرٍ علماني، ولم تكُن هناك صلة بين القوميّة العربيّة وبين الطوائف على نحوٍ ضروري.
موقف النهضويّين من الغرب
من هذا المنظور يَرى المُستشرِق الروسي ز. ل. ليفين أنّه لا ينبغي المُبالَغة في الحديث عن عُمق الأماني القوميّة وقوّتها لدى العرب في المُقاطعات الآسيويّة من الإمبراطوريّة العثمانيّة، إذ إنّ هؤلاء كانوا لا يزالون، حتّى أواخر القرن التّاسع عشر، غير مُهَيَّئين للنزعة القوميّة بوجهٍ عامّ، وكانوا على المستوى السياسي يتصرّفون إلى حدٍّ بعيد ليس بوصفهم مُمثِّلين لقوميّاتٍ مُضْطَهَدة، وإنّما بوصفهم عثمانيّين، رعايا للسلطان التركي، وحُرصاء على مصلحة الإمبراطوريّة العثمانيّة. وخلصَ ألبرت حوراني في ((الفكر العربي في عصر النهضة)) إلى استنتاجٍ مُشابِه، إذ رأى أنّ ((الاعتقاد أنّ النّاطقين بالضادّ يشكّلون أمّة، وأنّ هذه الأمّة يجب أن تكون مستقلّة ومتّحدة، لم يتّضح ويكتسب قوّة سياسيّة إلّا في القرن العشرين)). ويرى حوراني أنّ بطرس البستاني كان يكتب كمواطنٍ عثماني، وسورية التي كان يتوجَّه إليها لا تعني أكثر من وحدةٍ إقليميّة من ضمن الإمبراطوريّة العثمانيّة المتعدّدة القوميّات والإثنيّات والطوائف، وهذا ما انتهى إليه عزيز العظمة بقوله: ((إنّ بطرس البستاني يرى في الرابطة العثمانيّة رابطة قوميّة، تتضافر مع الوطنيّة المحليّة السوريّة. وكان الجمْعُ بين الوطنيّة المحليّة السوريّة والمواطنة العثمانيّة الطّابعَ الغالب على المثقّفين السوريّين المسيحيّين مثل المرّاش والشدياق وناصيف اليازجي وإسحق وأنطون، ولم يكُن الطّابع الغالِب على الخطاب السياسي لهذه الفئة من المثقّفين مُختلفا عن الطّابع العامّ للتقدميّين العثمانيّين)). وبالفعل قدَّم هؤلاء، وعلى أساس الرابطة العثمانيّة، المساعدة للمتنوِّرين العرب، لإعادة تشكيل ((الجمعيّة العلميّة السوريّة)) في دَورها الثاني 1868، وتبنّوا مجلّة البستاني ((الجنان))، وحرَّروها من الرقابة، وأَسهم مدحت باشا في تحرير بعض أعدادها، وكان الضيف الدائم لهيئة تحريرها في بيروت.
ومن المسائل التي لا تزال موضع لُبسٍ وتناقُض موقف النهضويّين من الغرب، حيث جاء في ((أيديولوجيا النهضة في الخطاب العربي المُعاصر)) لرضوان جودت زيادة أنّ ((رؤية فكر النهضة للغرب هي تسجيليّة تسليميّة))، ورأى علي محافظة في ((حصيلة التنوير والعقلانيّة في الفكر العربي المعاصر)) أنّ العقلانيّين العرب: بطرس البستاني وفرنسيس المرّاش وفرح أنطون وغيرهم، قد قلّدوا الغرب تقليدا تأثَّر بالفكر الفرنسي المُلحِد الذي كان يقوده أرنست رينان، وكان يرى في العِلم الأساس في بناء الفرد والمُجتمع، وأنّ أحمد فارس الشدياق وإبراهيم اليازجي وبطرس وسليم البستاني وأديب إسحق وفرنسيس المرّاش ساروا في هذا الاتّجاه العلمي العلماني.
تنطوي هذه الآراء على مُغالَطاتٍ كبيرة، فاللّيبراليّون العرب الذين ذَكرهم علي محافظة لم يكونوا مُقلِّدين تقليدا أعمى للغرب، بل كان موقفهم منه موقفا نقديّا. أُعجبوا بنهضته وعقلانيّته وحريّته ودأبه في العمل، وانتقدوا في الوقت نفسه مساوئه الاجتماعيّة والأخلاقيّة والتمدّنيّة. ولو عاد محافظة إلى رأي بطرس البستاني في التمدُّن، أو كتاب ((الساق على الساق)) 1855 لأحمد فارس الشدياق، أو ((الدّين والعِلم والمال)) لفرح أنطون، أو مقال ((التمدُّن المتوحّش)) لفرنسيس المرّاش، لأَدرك جدّيّة الموقف النقدي الذي وقفه هؤلاء من عيوب الحضارة الغربيّة وأعطالها، ومدى إدانتهم انحرافها في اتّجاه الحرب والجشع والظلم الاجتماعي على الرّغم من انبهارهم بعمران الغرب وتقدُّمِه وقيَمِه اللّيبراليّة.
أمّا الاعتقاد بمُعاداة النهضويّين الذين ذكرهم محافظة الدين واستهانتهم به، فبعيدٌ عن حقيقة أهدافهم ومَراميهم، إذ إنّ هؤلاء جميعا لم يكونوا علمويّين مُلحدين، وقد سبقوا فَرح أنطون 1874 - 1922 بزمنٍ طويل، وتوفّوا باستثناء اليازجي، حين كان لا يزال حَدَثا. كلّ ما أرادوه هو فصْل الدّين عن السياسة، وعدم استخدامه لأغراضٍ ومصالح خصوصيّة، بالإضافة إلى حقّ الاجتهاد والتأويل، الأمر الذي بات مَطلبا من مطالب العلمانيّة المُعاصرة، ولا يتناقض في أيّ حالٍ مع المسلّمات الإيمانيّة والروحيّة. إسقاطاتٍ مُخِلَّة
كان جلال أمين قد تبنّى أيضا في ((قضايا التنوير والنهضة في الفكر العربي المُعاصِر)) المُغالطات نفسها، إنْ لجهة موقف النهضويّين من الغرب أو لجهة موقفهم من الدّين، فرأى أنّ التنويريّين العرب أَخذوا مطلقات التنوير الغربيّة ونادوا بها عندنا أيضا كمُطلقات، فعادوا ما عاداه التنويريّون البورجوازيّون في الغرب، وصادَقوا ما صادقوه، وعادوا الدّين واستهانوا به، وظنّوا أنّ تحرير المرأة عندنا يجب أن يكون نسخةً طبق الأصل من تحرُّر المرأة في الغرب، وكذلك الملابس التي يرتديها الناس، والمعمار الذي به يبنون بيوتهم. ولو رجعَ جلال أمين إلى كتابات التنويريّين العرب بصدد الدّين والمرأة والتقاليد الاجتماعيّة لأَدرك أنّهم، باستثناء شبلي الشميّل، كانوا مؤمنين مُتديّنين، وأنّ الإلحاد بصورةٍ عامّة كان غريباً عن فِكر النهضة العربيّة، حيث جَعَلَ البستاني والمرّاش الدّينَ دعامةً أساسيّة من دعائم التمدُّن، ولاذَ فرح أنطون بالمبادئ الدينيّة في الدّفاع عن العدالة الاجتماعيّة وحقوق العمّال، وتوجَّهَ عداءُ الشدياق، على الرّغم من حدّته، إلى رجال الدّين واستبدادهم، لا إلى المبادئ الدّينيّة والمسلّمات الإيمانيّة. ولا يُمكن بأيّ حال تفسير اعتقاد المرّاش بإمكان التوصُّل إلى معرفة الله من خلال التأمُّل في الطبيعة وقوانينها، أو انتقاد الشدياق رجال الدّين بالإلحاد، فالواقع أنّ القول بفصْل الدّين عن السياسة لم يكُن يهدف إلّا إلى إزالة أسباب النّزاعات الطائفيّة واللّامساواة السياسيّة في مُجتمعٍ مُتعدّد الأديان والمذاهب وممزَّق بالصراعات الطائفيّة.
أمّا قول أمين بتبعيّة التنويريّين المُطلقة للغرب فيُجافي الحقيقة كذلك، إذ إنّ هؤلاء قد حذَّروا من تقليدِ عادات الغربيّين من دون مُراجَعة، وأَعربوا عن خشيتهم اقتباسها كاملة. ولعلّ ما طرحوه بصدد تحرُّر المرأة وتعليمها، ودَورها في المنزل والحياة الاجتماعيّة، خير دليل على تحفّظهم على مُطلقات التنوير الغربيّة، وتفضيلهم الإصلاح التدريجي الذي لا يصدم البنية الاجتماعيّة العربيّة، ويَستثير بالتالي رفضها ومُعارضتها. لا نُريد من خلال هذه التصويبات التقليلَ من ثراء الفكر النهضوي، وأهميّة الموضوعات التي طرحها، بل إنّنا، على العكس، ندعو إلى استئنافِ الحراك النهضوي، وإعادة قراءة هذه الموضوعات في إطارها التاريخي من دون إسقاطاتٍ مُخِلَّة، وبوصفها أفكارا تاريخيّة في حقبةٍ تاريخيّة محدَّدة لا تَختزل التاريخ، بل تَفتحه على المزيد من النقاش في خلفيّات النهضة العربيّة العاثرة.
* كاتب من لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية ((أفق)) الإلكترونية

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