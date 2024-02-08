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أمير عسير يطلب من محافظ رجال ألمع افتتاح مهرجان البن الأول

2/8/2024 11:19:44 PM
(MENAFN- Al Watan) في بادرة أدهشت ونالت على استحسان زوار والحاضرين لافتتاح مهرجان البن الأول في محافظة رجال المع بمنطقة عسير، طلب أمير المنطقة تركي بن طلال عند حضوره أمام شريط الافتتاح بأن يفتتح محافظ المحافظة المهرجان.
وتجول الأمير تركي على أركان المهرجان والتقى بعدد من المزارعين والأسر المنتجة وزوار المهرجان ثم بعد ذلك غادر موقع المهرجان، ليأتي بعد ذلك المحافظ الحسن الحفظي ويقص شريط افتتاح مهرجان البن الأول تراث القهوة ومستقبلها الواعد والذي انطلقت أولى فعالياته بعدد من البرامج الثقافية وفيلم وثائقي وقصايد شعرية وأوبريت البن أصالة وتراث أداء فرقة رجال ألمع، الذي يضم عددا من الأركان للجهات الحكومية والخاصة وكذلك عروضات المزارعين المشاركين وأركان للأسر المنتجة ويستمر على مدى ثلاثة أيام.

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