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%30 من مبيعات السيارات بالمملكة للنساء

2/8/2024 11:19:43 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي توقع فيه خبير ((سعودي)) في قطاع السيارات، أن يصل إجمالي مبيعات السيارات في المملكة في عام 2024 لحوالي 870 ألف سيارة، بنسبة زيادة عن المبيعات في العام المنصرم 19%، بلغ حجم الطاقة الإنتاجية لصناعة السيارات في المملكة 500 ألف سيارة.
وبلغت خلال العام الماضي نسبة شراء الإناث للسيارات في المملكة 30% إذ بلغت المبيعات في العام الماضي 730 ألف سيارة، وبلغت المبيعات في العام 2022 الـ675 سيارة.
وأكد الخبير في قطاع السيارات عبدالسلام الجبر، أن المملكة تدخل خلال الأعوام المقبلة في صناعة السيارات بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف سيارة بينها سيارات كهربائية، مستعرضًا 4 مصانع في السعودية، تتمثل في مصنع لوسيد في المملكة، وقد بدأ في التجميع حاليًا، ومن ثم التطور للإنتاج الكامل بطاقة إنتاجية 155 ألف سيارة، ومصنع سير، قيد التجهيز، بطاقة إنتاجية 150 ألف سيارة، واتفاقية بين مجموعة سعودية قابضة مع شركة صينية لإنتاج 100 ألف سيارة، ومصنع تجميع في المملكة لشركات كورية لإنتاج 50 ألف سيارة.
الخدمات المتنقلة
أكد الخبير في قطاع السيارات عبدالسلام الجبر، أن قطاع الاستثمار في قطاع السيارات واسع جدًا (تصنيع، ووكالات، وتوزيع، وقطع غيار، ومراكز صيانة، وغسيل، وتلميع، وزيوت، وحماية)، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا جديدًا وتغيرًا في سلوك المستهلك السعودي حاليًا، وبالأخص في المدن ذات الزحام الكبير، وتزامن ذلك مع قيادة النساء للسيارات، من خلال إطلاق مشاريع استثمارية تتمثل في تقديم ((خدمات متنقلة))، كغسيل السيارات والتلميع في الموقع، والصيانة في الموقع، حتى باتت حاليًا خيارًا مفضلًا للكثير، إضافة إلى الخدمات التقنية ((البرمجيات)) المرتبطة بالسيارات.
81 مليون سيارة سنويا
شدد على أن قطاع السيارات، كبير جدًا، ومن القطاعات الرئيسية، التي تؤثر على اقتصادات العالم بشكل كبير، والمعدل السنوي للطاقة الإنتاجية 81 مليون سيارة سنويًا، إضافة إلى خدمات الصيانة والخدمات المساندة المختلفة، موضحًا، أن الاستثمار في قطاع السيارات في كافة أشكالها فيها فرص نجاح بشكل كبير، مضيفًا أن هناك وعودًا عالمية، بالتحول إلى تصنيع سيارات صديقة للبيئة بينها سيارات كهربائية، ليصل إلى 70% من إنتاج مصانع السيارات بحلول 2030م سيارات صديقة للبيئة ((كهربائية))، والوعود بتحويل مدن كاملة إلى سيارات صديقة للبيئة، وثلث السيارات في مدينة الرياض في 2030م صديقة للبيئة، ويتوقع صدور قرارات وتنظيمات من شأنها التشجيع على اقتناء السيارات الصديقة للبيئة، وعلى ريادي الأعمال اقتناص الفرصة في الاستثمار في مثل تلك المشاريع.
التدوير والنفايات
قال الجبر: إن هناك فرصًا استثمارية واعدة وكبيرة لرواد الأعمال في مجالي إعادة التدوير والنفايات الناتجة من السيارات لحاجة السوق لها، والتخلص من تلك النفايات والاستفادة، وإعادة تصنيع وتأهيل بعضها، وتسويقها على المصانع، وكذلك الدخول في قطاع ((استئجار السيارات التشاركية)) بالسعودية، وهي حاليًا مطبقة في بعض الدول الأوروبية، وكذلك السيارات الاتصالية في السعودية، بعد استكمال بعض التجهيزات الضرورية، ومن شأن تلك السيارات التشاركية والاتصالية، إحداث ثورة في فرص الاستثمار في المملكة.
50 ألف قطعة
أشار إلى أن إجمالي القطع في السيارات، يتراوح ما بين 30 ألفًا إلى 50 ألف قطعة، وبالتالي الاستثمار في السيارات واسع جدًا، ابتداءً بالقطع البسيطة، وهناك حاجة لتلك القطع وقت الإنتاج وبعد الاستخدام وعند الأعطال والحوادث، وهناك مصانع سعودية ((متوسطة الحجم)) دخلت في إنتاج وتصنيع بعض القطع للسيارات، والأحساء جديرة بإطلاق مشاريع صغيرة أو متوسطة لإنتاج قطع للسيارات، موضحًا أن دولة الصين، تفوقت في التقنيات المتطورة في السيارات، موضحًا أن هناك توسعًا في التجارة الإلكترونية للسيارات، من خلال التطبيقات الإلكترونية، وهناك دراسات متخصصة في ذلك، تؤكد أن التجارة الإلكترونية، أسهمت في خفض تردد العميل على مراكز بيع السيارات قبل الشراء من متوسط 7 مرات (قبل 10 أعوام) إلى مرة ونصف فقط حاليًا.
نمو سريع
وتجاوزت مبيعات السيارات في المملكة التوقعات السابقة التي تم رصدها قبل قيادة المرأة للسيارة، حيث كانت تشير التوقعات إلى أن يصل حجم سوق السيارات بالمملكة في 2025 إلى 577 ألف سيارة إلا أن الرقم الحقيقي تجاوز هذه التوقعات منذ 2022 وبعد أن زاد الطلب على السيارات بعد حوالي عامين من ضعف البيع وقلة التوفر خلال جائحة كورونا ما ساهم في رفع عدد السيارات المباعة في المملكة، وذلك بعد أن نشطت خلال العامين 2020 و2021 مبيعات السيارات المستخدمة نتيجة لعدم توفر السيارات ما رفع من مبيعات السيارات بعد عودة سلاسل الإمداد العالمية لوضعها الطبيعي.
أقوى الدول المنتجة للسيارات
. الصين بـ 28 مليون سيارة.
. أمريكا بـ 13 مليون سيارة.
. اليابان بـ 6 ملايين سيارة.
. كوريا الجنوبية بـ 5 ملايين سيارة.
. الهند بـ 5 ملايين سيارة.
دول تنتج سيارات بشكل قوي، رغم عدم امتلاكها علامات تجارية في السيارات بشكل قوي، وهي:
البرازيل
المكسيك
كندا
أستراليا.
أقوى المصدرين للسيارات:
ألمانيا
اليابان
أمريكا.
مصانع السيارات في المملكة:
01- مصنع لوسيد في المملكة، وقد بدأ في التجميع حاليًا، ومن ثم التطور للإنتاج الكامل بطاقة إنتاجية 155 ألف سيارة.
02- مصنع سير، قيد التجهيز، بطاقة إنتاجية 150 ألف سيارة.
03- اتفاقية بين مجموعة سعودية قابضة مع شركة صينية لإنتاج 100 ألف سيارة.
04- مصنع تجميع في المملكة لشركات كورية لإنتاج 50 ألف سيارة.

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