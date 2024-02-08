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تجربة رياضية استثنائية في كأس خادم الحرمين الدولية للقدرة والتحمل بالعلا

2/8/2024 11:19:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجه أنظار عشاق الفروسية نحو محافظة العُلا مع اقتراب انطلاق كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل في نسختها الخامسة، يوم السبت الموافق 10 فبراير بمشاركة نخبة الفرسان من جميع أنحاء العالم.
وتشكل البطولة محطة بارزة ضمن تقويم رياضة القدرة والتحمل الدولي، حيث تجمع 200 فارساً يمثلون 50 دولة حول العالم. وتحمل في طياتها أروع التحديات التي تظهر مهارة كلٍّ من الفارس والخيل. وينطلق السباق الرئيسي للبطولة في مسار مميز لمسافة 120 كيلومتراً، والذي يتكامل مع سلسلة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.
ويحمل برنامج الترفيه المرافق للبطولة ما يلبي تطلعات جميع أفراد العائلة بمختلف الأعمار، بما في ذلك عروض الأفلام السينمائية وتجربة ركوب الخيل والركن الثقافي، بالإضافة إلى العروض الحية والموسيقية المباشرة، والتي تضم عروضًا إبداعية بمشاركة موسيقيين سعوديين ومنهم المنسقة الموسيقية لين.
كما يشتمل البرنامج على العديد من جلسات الحوار التفاعلية برفقة الفرسان المحترفين والخبراء المتخصصين ومشاهير عالم الفروسية من مختلف الدول العربية. كما يمكن للجماهير زيارة معرض الفروسية الذي يمنحهم فرصة للاستمتاع بأروع الصور الملتقطة بعدسة المصورين دان باثي ومايك ماسارو والتي تعكس التقاطع ما بين الرياضة وعالم الفروسية على أرض العلا وطبيعتها المذهلة.
وتمنح أجواء كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل عشاق الفروسية فرصة مثالية للاستمتاع بأروع العروض التنافسية واكتشاف العلاقة الفريدة التي جمعت الإنسان والخيل منذ آلاف السنين ضمن تحديات شيّقة ضد التضاريس وعامل الزمن.

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