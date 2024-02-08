عقود الكاكاو تسجل مستوى قياسيًا بعد زيادة 600 دولار في سعر الطن خلال أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتفيتش تتوقع ارتفاع الطلب على الوقود في الهند مع زيادة الاستثمارات بوتين يبحث مع نظيره الصيني تعزيز التعاون في مجال الطاقة الذهب يتراجع عند التسوية مع تقييم آفاق السياسة النقدية

واصلت العقود الآجلة للكاكاو ارتفاعها لتسجل مستوى قياسيًا وتعزز مكاسبها الحادة هذا الأسبوع، حيث سيطرت المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات على السوق، مما هدد بجعل الشوكولاتة والحلويات الأخرى أكثر تكلفة.

وزادت قيمة العقود الآجلة للكاكاو الأكثر نشاطًا في نيويورك إلى 5600 دولار للطن المتري خلال تعاملات الخميس، متجاوزة ذروة عام 1977 البالغة 5379 دولارًا للطن.

ويشكل هذا زيادة قدرها قرابة 600 دولار للطن منذ إغلاق الجمعة الماضية، ويضع العقد عند أعلى مستوى منذ بدء“بلومبرج” في جمع البيانات على مدى 65 عامًا.

وتضاعفت الأسعار خلال العام الماضي، حيث تعرض المزارعون في غرب إفريقيا – الذين يشكلون الجزء الأكبر من الإمدادات العالمية – لأضرار بالغة بسبب الأحوال الجوية القاسية.

في حين ارتفعت أسعار الحلوى والشوكولاتة بالفعل، من المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الكاكاو على نتائج شركات صناعة الشوكولاتة مثل“هيرشي”، التي قالت الخميس، إن ارتفاع الأسعار سيحد من نمو الأرباح هذا العام.

ويحذر محللون من احتمال ارتفاع الأسعار إلى 6 آلاف دولار للطن الواحد، حيث تتجه إمدادات الكاكاو العالمية إلى الانخفاض عن مستوى الطلب للموسم الثالث.

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