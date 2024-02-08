عقود الكاكاو تسجل مستوى قياسيًا بعد زيادة 600 دولار في سعر الطن خلال أسبوع

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واصلت العقود الآجلة للكاكاو ارتفاعها لتسجل مستوى قياسيًا وتعزز مكاسبها الحادة هذا الأسبوع، حيث سيطرت المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات على السوق، مما هدد بجعل الشوكولاتة والحلويات الأخرى أكثر تكلفة.
وزادت قيمة العقود الآجلة للكاكاو الأكثر نشاطًا في نيويورك إلى 5600 دولار للطن المتري خلال تعاملات الخميس، متجاوزة ذروة عام 1977 البالغة 5379 دولارًا للطن.
ويشكل هذا زيادة قدرها قرابة 600 دولار للطن منذ إغلاق الجمعة الماضية، ويضع العقد عند أعلى مستوى منذ بدء“بلومبرج” في جمع البيانات على مدى 65 عامًا.
وتضاعفت الأسعار خلال العام الماضي، حيث تعرض المزارعون في غرب إفريقيا – الذين يشكلون الجزء الأكبر من الإمدادات العالمية – لأضرار بالغة بسبب الأحوال الجوية القاسية.
في حين ارتفعت أسعار الحلوى والشوكولاتة بالفعل، من المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الكاكاو على نتائج شركات صناعة الشوكولاتة مثل“هيرشي”، التي قالت الخميس، إن ارتفاع الأسعار سيحد من نمو الأرباح هذا العام.
ويحذر محللون من احتمال ارتفاع الأسعار إلى 6 آلاف دولار للطن الواحد، حيث تتجه إمدادات الكاكاو العالمية إلى الانخفاض عن مستوى الطلب للموسم الثالث.
المصدر:
MENAFN08022024000202011048ID1107831230
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