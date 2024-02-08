النفط يرتفع بأكثر من 3% عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 81 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار العقود الآجلة للنفط من مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم الأسواق تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بعد يوم من شن الولايات المتحدة هجمات عقب مقتل ثلاثة من جنودها.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بأكثر من 3% أو ما يعادل 2.42 دولار عند 81.63 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ 30 يناير (82.50 دولار).

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فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 3.2% أو 2.36 دولار إلى 76.22 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية للعقد منذ 30 يناير (77.82 دولار).

وقال“دينيس كيسلر”، النائب الأول لرئيس بنك“بي أو كيه فاينانشيال”، إن المخاطر الجيوسياسية في البحر الأحمر تعود لتمثل دعمًا لأسعار النفط الخام، بحسب“ياهو فاينانس”.

وبشكل منفصل، تراجعت المخاوف المتعلقة بزيادة المعروض من النفط الخام هذا الأسبوع بعد أن خفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها للإنتاج الأمريكي إلى ما دون المستويات القياسية المسجلة في ديسمبر 2023.