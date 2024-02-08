النفط يرتفع بأكثر من 3% عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 81 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسعار العقود الآجلة للنفط من مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم الأسواق تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بعد يوم من شن الولايات المتحدة هجمات عقب مقتل ثلاثة من جنودها.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بأكثر من 3% أو ما يعادل 2.42 دولار عند 81.63 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ 30 يناير (82.50 دولار).
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فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 3.2% أو 2.36 دولار إلى 76.22 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية للعقد منذ 30 يناير (77.82 دولار).
وقال“دينيس كيسلر”، النائب الأول لرئيس بنك“بي أو كيه فاينانشيال”، إن المخاطر الجيوسياسية في البحر الأحمر تعود لتمثل دعمًا لأسعار النفط الخام، بحسب“ياهو فاينانس”.
وبشكل منفصل، تراجعت المخاوف المتعلقة بزيادة المعروض من النفط الخام هذا الأسبوع بعد أن خفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها للإنتاج الأمريكي إلى ما دون المستويات القياسية المسجلة في ديسمبر 2023.
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