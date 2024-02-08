شلاتين تمد مزايدة التنقيب عن الذهب للمرة الخامسة.. وحتى الآن لم يتقدم أحد

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مد موعد إغلاق المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب للمرة الخامسة حتى يوم الخميس 7 مارس المقبل، وحتى الآن لم تتلقى الشركة عروضا للمنافسة فى المزايدة.

وقال مصدر لـ”البورصة”، إنه لا يوجد سبب واضح لعدم تقدم الشركات للمزايدة، وتابع:“لكن وزارة البترول طلبت مد فترة التقدم للمزايدة لأن شركات أجنبية تريد التقدم بعروض، وبالفعل يتم دراسة المناطق المطروحة من قبل الشركات”.

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وعلى موقعها الإلكترونى، قالت الشركة إن مد موعد إغلاق المزايدة يأتى لإتاحة الفرصة للشركات لشراء كراسة الشروط وحزم البيانات وتقييم مناطق المزايدة، وحتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات لضمان التنافس بينهم وبما يحقق الغرض من المزايدة وتشجيعا للشركات العالمية للاستثمار فى مجال التعدين بمصر.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، فى تصريحات سابقة، إنه كان هناك اتفاقا مع 10 شركات للتقدم للمزايدة، لكن 8 شركات فقط سحبت كراسة الشروط ولم يقدم أى منها عروضا فنية ومالية.

وأضافت المصادر، أن الشركات التى سحبت كراسة الشروط من مصر، وكندا، وأستراليا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وطرحت شركة“شلاتين” مزايدة للتنقيب عن الذهب فى شهر أبريل 2023، وكان من المقرر غلق باب التقديم فى 10 أغسطس الماضى، لكن بناءً على رغبة الشركات قررت الشركة مد المزايدة 3 شهور إضافية لتنتهى 9 نوفمبر من العام الماضى، ولم تختلف النتيجة كثيرًا واضطرت الشركة لمد المهلة حتى 14 ديسمبر 2023، ثم حتى 11 يناير 2024، تبعها مهلة أخرى حتى 8 فبراير، ثم إلى 7 مارس المقبل.

ووضعت الشركة شروطًا للمزايدة أثارت الجدل حينها بالنسبة لشركات التعدين، ومنها أن يكون لدى الشركة خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى استكشاف واستغلال مناطق التعدين المرخصة، وأن يكون لدى الفريق العامل بها خبرات تراكمية تزيد على 100 عام فى مجال استغلال واستكشاف أماكن التعدين، كما أن احتياطى الشركة المتقدمة للمزايدة من الذهب يجب ألا يقل عن 10 ملايين أونصة، وأن يكون معدل الإنتاج السنوى للشركة يفوق 500 ألف أونصة.

وقال مسئول من إحدى الشركات المهتمة بالتنقيب عن الذهب فى السوق المصرى لـ”البورصة”، إن شركته تفضل العمل بالشروط العالمية لعقود الاستغلال والشبيهة بتلك التى أبرمتها وزارة البترول والثروة المعدنية مع شركات عالمية مثل“سنتامين” و”باريك جولد” على هامش مؤتمر التعدين مؤخرًا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول، تتيح حقوق الاستغلال التى تم توقيعها مع الشركتين نظام مالى وقانونى مستقر مدته 30 عامًا سيصدر بموجب إطار نموذج اتفاقية استغلال المعادن، وأبرز شروطه احتساب ضريبة الشركات عند 22.5%، وإتاوة سنوية للحكومة تماثل 5% من الإيرادات، كما ستسدد الشركتان 15% من صافى الدخل بعد الضرائب نصيب الحكومة من الأرباح، بخلاف 0.5% رسوم تنمية.

وقال مصدر فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن الشركات المتقدمة ليس عليها التوافق مع كل الشروط الفنية، لكن هناك مرونة تسمح بحصول الشركات على تقييمات منخفضة فى بعض الشروط ومرتفعة فى شروط أخرى، بما يعزز فرص الشركات بالفوز بالمزايدة.

وتُحتسب حصة“شلاتين” من الإنتاج بعد الإتاوات البالغة 5% واستعادة التكلفة وحصة هيئة الثروة المعدنية، ويكون اقتسام الإيرادات كالتالى: 65% لاستعادة التكاليف و35% مشاركة أرباح، ويتم توزيع الأرباح المتوقع مشاركتها بعد استرداد التكلفة والإتاوات بواقع 31% لهيئة الثروة المعدنية، وأقل من 20% لشلاتين و49% أو أكثر للشركة الفائزة.