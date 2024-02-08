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اقتصاد مصر



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المسؤولية المجتمعية



بنوك

بورصة وشركات

آخر الأخبار

اقتصاد مصر “المشاط”: بنك الاستثمار الأوروبي أكبر بنوك التنمية الداعمة للقطاع الخاص “الوزراء” يوافق على تعديل قانون المالية العامة المُوحد قرار جديد من الحكومة لتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية التضخم السنوى فى مصر يتراجع إلى 31.2% يناير الماضى

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بنوك

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MENAFN - Al-Borsa News) رجحت وكالة "فيتش" أن يرتفع طلب الهند على المنتجات النفطية خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2024، بعد زيادته بنسبة بلغت 5% على أساس سنوي خلال التسعة أشهر" />







الجمعة, فبراير 9, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى فيتش تتوقع ارتفاع الطلب على الوقود في الهند مع زيادة الاستثمارات كتب : البورصة خاص الخميس 8 فبراير 2024

الهند

موضوعاتعقود الكاكاو تسجل مستوى قياسيًا بعد زيادة 600 دولار في سعر الطن خلال أسبوع بوتين يبحث مع نظيره الصيني تعزيز التعاون في مجال الطاقة الذهب يتراجع عند التسوية مع تقييم آفاق السياسة النقدية

رجحت وكالة“فيتش” أن يرتفع طلب الهند على المنتجات النفطية خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2024، بعد زيادته بنسبة بلغت 5% على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من العام.

وأوضح التقرير المنشور الخميس على موقع الوكالة الرسمي، أن هذا النمو يأتي بعد ارتفاع بنسبة 10%، بدعم تعافٍ كبير من فترة الجائحة، خلال السنة المالية 2023.

وخلال الأرباع الثلاثة الأولى، سجلت مبيعات البنزين والديزل زيادات قوية بنسبة تتراوح بين 4% و6%، مدعومة بالأنشطة الاقتصادية المتزايدة في قطاعي الزراعة والطاقة، إلى جانب ارتفاع معدل السفر لقضاء العطلات ومبيعات السيارات.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، أن إجمالي هوامش التكرير للمصافي الهندية سيكون معتدلاً خلال السنة المالية 2025 عقب المستويات القوية المتوقعة في السنة المالية 2024 (سجلت خلال 9 أشهر ما بين 10 و15 دولارًا للبرميل).

وتتوقع وكالة“فيتش” استمرار النفقات الرأسمالية المرتفعة في قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط، خاصة مع استثمار شركات التنقيب بهدف تعزيز الإنتاج.