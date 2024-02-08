(MENAFN
- Al-Borsa News) رجحت وكالة "فيتش" أن يرتفع طلب الهند على المنتجات النفطية خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2024، بعد زيادته بنسبة بلغت 5% على أساس سنوي خلال التسعة أشهر" />
الجمعة, فبراير 9, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى فيتش تتوقع ارتفاع الطلب على الوقود في الهند مع زيادة الاستثمارات كتب : البورصة خاص الخميس 8 فبراير 2024
الهند
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رجحت وكالة“فيتش” أن يرتفع طلب الهند على المنتجات النفطية خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2024، بعد زيادته بنسبة بلغت 5% على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من العام.
وأوضح التقرير المنشور الخميس على موقع الوكالة الرسمي، أن هذا النمو يأتي بعد ارتفاع بنسبة 10%، بدعم تعافٍ كبير من فترة الجائحة، خلال السنة المالية 2023.
وخلال الأرباع الثلاثة الأولى، سجلت مبيعات البنزين والديزل زيادات قوية بنسبة تتراوح بين 4% و6%، مدعومة بالأنشطة الاقتصادية المتزايدة في قطاعي الزراعة والطاقة، إلى جانب ارتفاع معدل السفر لقضاء العطلات ومبيعات السيارات.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، أن إجمالي هوامش التكرير للمصافي الهندية سيكون معتدلاً خلال السنة المالية 2025 عقب المستويات القوية المتوقعة في السنة المالية 2024 (سجلت خلال 9 أشهر ما بين 10 و15 دولارًا للبرميل).
وتتوقع وكالة“فيتش” استمرار النفقات الرأسمالية المرتفعة في قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط، خاصة مع استثمار شركات التنقيب بهدف تعزيز الإنتاج.
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