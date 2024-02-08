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فيتش تتوقع ارتفاع الطلب على الوقود في الهند مع زيادة الاستثمارات

2/8/2024 11:19:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) رجحت وكالة "فيتش" أن يرتفع طلب الهند على المنتجات النفطية خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2024، بعد زيادته بنسبة بلغت 5% على أساس سنوي خلال التسعة أشهر" />





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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى فيتش تتوقع ارتفاع الطلب على الوقود في الهند مع زيادة الاستثمارات كتب : البورصة خاص الخميس 8 فبراير 2024

الهند

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رجحت وكالة“فيتش” أن يرتفع طلب الهند على المنتجات النفطية خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2024، بعد زيادته بنسبة بلغت 5% على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من العام.

وأوضح التقرير المنشور الخميس على موقع الوكالة الرسمي، أن هذا النمو يأتي بعد ارتفاع بنسبة 10%، بدعم تعافٍ كبير من فترة الجائحة، خلال السنة المالية 2023.

وخلال الأرباع الثلاثة الأولى، سجلت مبيعات البنزين والديزل زيادات قوية بنسبة تتراوح بين 4% و6%، مدعومة بالأنشطة الاقتصادية المتزايدة في قطاعي الزراعة والطاقة، إلى جانب ارتفاع معدل السفر لقضاء العطلات ومبيعات السيارات.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، أن إجمالي هوامش التكرير للمصافي الهندية سيكون معتدلاً خلال السنة المالية 2025 عقب المستويات القوية المتوقعة في السنة المالية 2024 (سجلت خلال 9 أشهر ما بين 10 و15 دولارًا للبرميل).

وتتوقع وكالة“فيتش” استمرار النفقات الرأسمالية المرتفعة في قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط، خاصة مع استثمار شركات التنقيب بهدف تعزيز الإنتاج.

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