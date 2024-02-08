56 مليار دينار الناتج المحلي للكويت الأعلى في 4 سنوات



55 % نسبة مساهمة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال 2022 تداعيات «كورونا» أثرت سلباً على الناتج المحلي للبلاد خلال عامي 2020 و2021

المحلل الماليعند تحليل أرقام الناتج المحلي الإجمالي للكويت، والتي تنشرها الإدارة المركزية للإحصاء، يتبين أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالأسعار الجارية استمر بتحقيق الأرقام القياسية خلال 2022، حيث قفز بنسبة 31% ليبلغ مستوى 55.99 مليار دينار، وذلك مقارنة بمستوى 42.77 مليار دينار في 2021،، ليسجل ذلك أعلى مستوى خلال آخر 4 سنوات.وجاء هذا الارتفاع القياسي في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن انخفض خلال عام 2020 بنسبة 21.5% ليسجل 32.45 مليار دينار، بالمقارنة بـ 41.35 مليار دينار لعام 2019، وذلك كنتيجة لتداعيات أزمة جائحة كورونا على أسعار النفط، علاوة على تقليص نشاط القطاعات غير النفطية نتيجة الإقفال الاقتصادي الذي حدث في عام 2020.ويأتي هذا الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال عام 2020، نتيجة انخفاض الناتج من القطاع النفطي بنسبة 41% ليسجل 11.18 مليار دينار، نسبة مساهمته من النشاط الاقتصادي بلغت 34.5%، وذلك بالمقارنة بـ 18.91 مليار دينار لعام 2019 بعد أن انهارت أسعار النفط خلال الجائحة.وأيضا تقلص القطاع غير النفطي بنسبة 5.2% ليسجل خلال 2020 نحو 21.27 مليار دينار، 65.5% من النشاط الاقتصادي، مقارنة بـ 22.44 مليار دينار في 2019، وهذا الارتفاع القياسي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عامي 2021 و2022 كان بالأساس نتيجة الارتفاع القياسي لأسعار النفط بعد عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها.وكان المعدل اليومي لسلة نفط «أوپيك» قد ارتفع بنسبة 69% خلال 2021 ليسجل 70 دولارا للبرميل، و43% في عام 2022 ليسجل معدل 100 دولار للبرميل، وهو ما دفع الناتج النفطي إلى تسجيل معدلات نمو قياسية في عامي 2021 و2022 بنسب نمو 69% و63% ليسجل 18.93 مليار دينار، و30.8 مليار دينار على التوالي.وبالتالي، شكل القطاع النفطي 44% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، و55% لعام 2022، أما القطاع غير النفطي (الناتج غير النفطي بالأسعار الجارية) فقد سجل معدلات نمو متوسطة بنسبة 12% و5.6% خلال عامي 2021 و2022 على التوالي ليسجل 23.84 مليار دينار لعام 2021، و25.2 مليار دينار لعام 2022.ونتيجة الارتفاع القياسي في القطاع النفطي فقد انخفضت مساهمة القطاع غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 55.7% لعام 2021 إلى 45% لعام 2022 وبعد ان وصلت إلى 66% في عام 2020 نتيجة الانخفاض الحاد في القطاع النفطي بالتزامن مع انهيار أسعار النفط حينها.وقد بدأت الإدارة المركزية للإحصاء خلال عام 2018 بنشر الناتج المحلي الإجمالي الربعي وحسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية والثابتة مما يعتبر تطورا إيجابيا لدراسة الأوضاع الاقتصادية في فترات ربع سنوية بدلا من نشرها سنويا وتوفر البيانات الاقتصادية للمستثمرين والاقتصاديين والسرعة في نشرها بحيث يمكن تحليلها أفضل وبطريقة ترتقي إلى مستويات الدول المتطورة التي تتوافر بياناتها الاقتصادية بشكل ربع سنوي. ويتبين من بيانات الناتج المحلي الربعي بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من 2023 هبوط في القطاع النفطي بالربع الأول على أساس سنوي (مقارنة بالربع الأول 2022) بنسبة 14% بينما انخفض في الربع الثاني من 2023 على أساس سنوي بنسبة 33% (بالمقارنة بالربع الثاني لعام 2022) نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 25%.أما القطاع غير النفطي فسجل نموا إيجابيا في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 2% إلى 5.8 مليارات دينار و0.2% في الربع الثاني ليسجل 6.22 مليارات دينار، وبالتالي فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من السنة 24.5 مليار دينار، منخفضا بنسبة 13% عن النصف الأول من 2022 نتيجة انخفاض أسعار النفط في تلك الفترة.