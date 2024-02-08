87 6 مليار دينار أصول البنوك الكويتية الأعلى تاريخيا



42.8 مليار دينار إجمالي محفظة التسهيلات للبنوك المحلية بنهاية 2023.. تمثل 49% من الموجودات

24.8 مليار دينار الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.. ارتفعت بـ 1.9 مليار دينار خلال عام واحد

37.3 مليار دينار ودائع القطاع الخاص تشكّل القاعدة الأساسية من مطلوبات البنوك بـ 37.5% الحكومة رفعت ودائعها المصرفية لدى البنوك بـ 1.2 مليار دينار خلال عام لتسجل 4.6 مليارات دينار

أحمد مغربيبالتزامن مع إعلان بعض البنوك الكويتية عن نتائجها المالية لعام 2023، والتي أظهرت نموا لافتا على كل المؤشرات، كشفت بيانات مالية عن أن إجمالي موجودات البنوك المحلية قفزت بنحو 3.7% بنهاية العام الماضي وبما يعادل 3.1 مليارات دينار لتصل إلى 87.6 مليار دينار، لتسجل أعلى مستوياتها تاريخيا، وذلك بالمقارنة بمستوى 84.4 مليار دينار بنهاية عام 2022.وبحسب رصد لـ «الأنباء»، فمن الملاحظ أن موجودات البنوك المحلية خلال الفترة من 2016 إلى 2023 ارتفعت بنحو 21.1 مليار دينار ليثبت القطاع المصرفي قوته وقدرته على تجاوز كل الأزمات.وبالنسبة لتوزيع موجودات البنوك الكويتية كما في نهاية عام 2023، فقد بلغت محفظة التسهيلات الائتمانية نحو 42.8 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 49% من إجمالي الموجودات، وبمعدل نمو سنوي ملحوظ، ومن الملاحظ ارتفاعها بنحو 674 مليون دينار خلال 2023، عندما سجلت نهاية 2022 نحو 42.2 مليار دينار، مما يدل على تماسك سوق الائتمان وتوسع البنوك في منح التسهيلات على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة والتي وصلت إلى مستوى 4.25%.علما ان محفظة التسهيلات تشهد نموا سنويا وشهدت على مدار السنوات الماضية قفزات متتالية، حيث بلغت في عام 2020 نحو 36.8 مليار دينار، لتنهي العام الماضي عند مستوى 42.8 مليار دينار.أما الموجودات الأجنبية للبنوك فقد سجلت نهاية عام 2023 نحو 24.8 مليار دينار، وشكلت نحو 28% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي، كما ارتفعت خلال العام الماضي فقط بأكثر من 1.9 مليار دينار، حيث بلغت في نهاية 2022 نحو 22.7 مليار دينار.أما الودائع المتبادلة في السوق ما بين البنوك المحلية فقد بلغت 1.7 مليار دينار بنهاية 2023، منخفضة من مستوى 1.8 مليار دينار خلال ديسمبر 2022، وبما يعادل 100 مليون دينار.مطلوبات البنوكفي الجهة المقابلة من الميزانية العمومية للبنوك المحلية، أي المطلوبات، يتبين ان ودائع القطاع الخاص تشكل القاعدة التمويلية الأساسية للبنوك، حيث بلغت 37.3 مليار دينار نهاية عام 2023 وشكلت 37.5% من إجمالي المطلوبات وارتفعت بنحو 429.2 مليون دينار منذ بداية العام الماضي.وتنقسم ودائع القطاع الخاص إلى نوعين، ودائع تحت الطلب بالدينار بقيمة 9 مليارات دينار وودائع شبه النقد بقيمة 28.27 مليار دينار، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت الودائع لدى البنوك زخما كبيرا، حيث قفزت من مستوى 34.4 مليار دينار في 2021 إلى 36.9 مليار دينار بنهاية 2022 ثم إلى مستوى 37.3 مليار دينار بنهاية العام الماضي.أما ودائع الحكومة فقد بلغت 4.6 مليارات دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ 3.37 مليارات دينار بنهاية 2022، وذلك بزيادة بلغت 36.4% وبصاف بلغ 1.23 مليار دينار، وتاريخيا، سجلت ودائع الحكومة لدى القطاع المصرفي أعلى مستوى في عام 2019 عندما بلغت مستوى 7.3 مليارات دينار.كما يتمتع القطاع بقاعدة حقوق مساهمين قوية بلغت 14.39 مليار دينار ارتفاعا من 14.37 مليار دينار نهاية عام 2022، كما بلغت الودائع من المؤسسات العامة مستوى 6.7 مليارات دينار بنهاية العام الماضي موزعة على 6.7 مليارات دينار ودائع مالية و1.8 مليار دينار ودائع غير مالية، وسجلت ودائع المؤسسات العامة أعلى مستوى في عام 2020 عندما سجلت مستوى 7.8 مليارات دينار، فيما تبلغ المطلوبات الأجنبية نحو 12.6 مليار دينار.وإجمالا، أثبتت البنوك خلال العام الماضي متانتها من خلال استيعاب الأوضاع الاقتصادية، وقد جاءت نتائج اختبارات الضغط ذات النظرة المستقبلية لتؤكد متانة القطاع المصرفي وتعزز الثقة في أدائه، ومع ذلك، فإن استمرار المراقبة الحصيفة واتخاذ كل التدابير الاحترازية هو أمر ضروري مع دخولنا فترة جديدة تنطوي على ظروف مالية صعبة تصاحبها تقلبات متزايدة.من جانبه، يواصل بنك الكويت المركزي ممارسة دوره من خلال مجموعة من الأدوات النقدية والاحترازية الكلية التي تتيح التحوط المبكر لضمان سلامة واستقرار القطاع المالي، والمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.