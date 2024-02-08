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ثروة الملياردير الهندي أداني تتجاوز 100 مليار دولار من جديد

2/8/2024 11:08:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استغرق الأمر من غوتام أداني عاما واحدا للعودة إلى نادي النخبة من الأشخاص الذين تزيد ثرواتهم على 100 مليار دولار، واستعاد قطب الأعمال الهندي الكثير من ثروته بعد أن أدى هجوم البيع على المكشوف إلى انخفاض ثروته في أوائل عام 2023.
وفي يوم الأربعاء الماضي، ارتفع صافي ثروة أداني 2.7 مليار دولار إلى 100.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أن اتهمت شركة «Hindenburg Research» مجموعة Adani، بالتلاعب في السوق والاحتيال - وهي مزاعم نفتها الشركة، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».
وارتفعت أسهم شركته الرائدة «Adani Enterprises Ltd» لليوم الثامن يوم الأربعاء بعد تقرير الأرباح الأسبوع الماضي الذي أظهر زيادة في الأرباح بنسبة 130%. وهو الآن يحتل المركز الثاني عشر في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، بفارق خطوة واحدة عن مواطنه موكيش أمباني، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.
وفي حين وصلت ثروة أمباني إلى مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الشهر، فإن ثروة أداني لاتزال أقل بنحو 50 مليار دولار من ذروتها في عام 2022.
وانخفضت ثروة أداني بأكثر من 80 مليار دولار في الشهر التالي للتقرير، لتصل إلى مستوى منخفض قدره 37.7 مليار دولار. وأمضت مجموعته، التي خسرت في وقت ما أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية، أشهرا في استمالة المستثمرين والمقرضين، وسداد الديون وتهدئة المخاوف التنظيمية.
وضخت شركة «GQG Partners LLC» التابعة لراجيف جين نحو 4 مليارات دولار في شركات مجموعة «Adani» في العام الماضي، في حين استثمر جهاز قطر للاستثمار ما يقرب من 500 مليون دولار وراهنت «توتال إنرجيز» بمبلغ 300 مليون دولار على مشروع مشترك مع «Adani Green Energy» (الذراع الخضراء للمجموعة).
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال أشخاص مطلعون على المناقشات إن شركة Adani Green تجري محادثات لجمع نحو 500 مليون دولار عبر سندات بالدولار في أول إصدار خارجي لها منذ تقرير هيندنبورغ.
ويحدث انتعاش أداني - وبشكل أعم، زيادة الثروة في الهند - في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون العالميون بشكل متزايد على البلاد، مما يساعد على صعود سوق الأسهم. تعد مجموعة غولدمان ساكس ومورغان ستانلي من بين البنوك التي زادت وزن الهند كوجهة استثمارية رئيسية للعقد المقبل.
وترك أداني البالغ من العمر 61 عاما، الجامعة ليجرب حظه في صناعة الماس في مومباي في أوائل الثمانينيات قبل أن يتجه إلى الفحم والموانئ. ومنذ ذلك الحين توسعت إمبراطوريته لتشمل كل شيء من المطارات إلى مراكز البيانات ووسائل الإعلام والطاقة الخضراء، مع التركيز على المجالات التي يعتبرها رئيس الوزراء ناريندرا مودي حاسمة لتحقيق أهداف الهند الاقتصادية طويلة المدى. وفي ذروتها، وصلت ثروة أداني إلى 150 مليار دولار، واحتل المرتبة الثالثة في قائمة أغنى شخص في العالم.
وبعد خسارة ثروة أكبر من أي شخص آخر في عام 2023، استعاد أداني 16.4 مليار دولار هذا العام في واحدة من أكبر التقدمات بين الأثرياء التي تتبعها بلومبيرغ.

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