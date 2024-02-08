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3200 شركة ناشئة أغلقت أعمالها في أميركا خلال 2023

2/8/2024 11:08:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أغلقت 3200 شركة ناشئة أعمالها في أميركا العام الماضي بعد أن جمعت هذه الشركات 27 مليار دولار من التمويل، هذا الرقم لا يشمل الشركات التي فشلت بعد طرحها للاكتتاب العام أو تمكنت من العثور على مشتر لأصولها أو عملياتها.
وتشير تقديرات صادرة عن Embroker إلى أن 90% من الشركات الناشئة لا تتمكن من الاستمرار، وأن 10% من الشركات الناشئة تتوقف عن العمل خلال السنة الأولى، بينما 70% من الشركات الناشئة تغلق أبوابها خلال سنتين إلى 5 سنوات.
وأظهر تقرير أن من آخر الشركات التي أغلقت أعمالها هي «Weaveworks» لتطوير التطبيقات والبرامج، بعد نحو 10 سنوات من العمل وحصولها عل تمويلات بأكثر من 60 مليون دولار.
وأعلنت Weaveworks وهي شركة ناشئة تقوم بتطوير التطبيقات عبر أدوات سحابية، أنها ستغلق أبوابها، وقال رئيسها التنفيذي ألكسيس ريتشاردسون: «إن السوق أصبحت صعبة بالنسبة للعديد من الشركات الناشئة خصوصا بأميركا».
ويريد الرئيس التنفيذي السابق لـ WeWork آدم نيومان إعادة شراء شركة المكاتب المشتركة المفلسة WeWork، وفقا لرسالة أرسلها محاميه منذ ديسمبر الماضي.
واتهم نيومان WeWork بالعناد على الرغم من وضعها المالي السيئ، وقالت WeWork إنها تلقت عروضا «بشكل منتظم» وتركز على «المصلحة الأفضل» للشركة.
وحاولت الشركة ان تتجاوز الإفلاس باستخدام 164 مليون دولار من الأموال النقدية المتوافرة لديها في نوفمبر الماضي لكنها تعتقد الآن أن هذا المبلغ غير كاف وتدرس الحصول على قرض إفلاس جديد.
واستدانت شركات مثل Uber وAirbnb وSlack Stripe مليار دولار أو أكثر قبل أن تحقق نجاحات ملموسة، لكن هناك العديد من الشركات الناشئة التي أيضا جمعت الملايين، ولكنها فشلت أو أغلقت أبوابها بنهاية المطاف.

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