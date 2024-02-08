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بيتكوين تقترب من 45 ألف دولار

2/8/2024 11:08:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت العملة المشفرة الأعلى قيمة «بيتكوين» بنسبة 4.4% تقريبا في تعاملات أمس وسط تصريحات عديدة من قبل أعضاء في الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة في أميركا.
وتخطت العملة المشفرة مستويات 44 ألف دولار للمرة الأولى منذ الانخفاضات التي سببتها صناديق الاستثمار المتداولة في يناير، حيث تقترب حاليا إلى 45 ألفا، بحسب بيانات «coinmarketcap».
وحاولت «بيتكوين» تجاوز 44 ألف دولار الأسبوع الماضي في عدة مناسبات، لكنها لم تستطع القيام بذلك مع ترقب احتماليات السوق بشأن قرار الفيدرالي الأميركي في اجتماع مارس.
ويترقب سوق العملات المشفرة العديد من الأحداث الأساسية هذا العام أبرزها تداعيات تحركات معدلات الفائدة عالميا على شهية المخاطر من قبل المستثمرين وأيضا عملية تخفيض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف المرتقبة في أبريل، بالإضافة إلى أداء صناديق الاستثمار المتداولة التي تم إطلاقها في يناير.
وسيؤدي تخفيض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف أو ما يعرف باسم «التنصيف» إلى تقليل المعروض من العملات بشكل فعال، وقد يؤثر هذا بشكل كبير على السعر، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب مع إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية.
ومع وجود عدد أقل من عملة بيتكوين المتداولة والمزيد من العطاءات المالية المؤسسية للعملة، قد يشهد السوق ضغطا في العرض من شأنه أن يضع علاوة عالية جدا على عملة بيتكوين المتداولة. وفي هذه المعادلة، سيكون القائمون بتعدين بيتكوين من بين أكبر المستفيدين بشكل عام.

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