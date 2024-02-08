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إرنست ويونغ الضرائب العادلة والمنظمة ستجعل الكويت أكثر جاذبية للمستثمرين

2/8/2024 11:08:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت شركة إرنست ويونغ (EY) ندوتها السنوية لضرائب الشركات الكويتية، وذلك بهدف إرشاد الشركات في التعامل مع المشهد الضريبي المتطور في البلاد وعموم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وفرت الندوة لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي طرأت على المشهد الضريبي في الكويت خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بالإضافة إلى التغييرات المتوقعة.
وتناولت الجلسات جوانب مختلفة من الضرائب التي يتم تحصيلها حاليا في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ناقش المشاركون في الندوة مواضيع رئيسية مثل تأثير الركيزة الثانية لتآكل القاعدة وتحويل الأرباح، والتغيرات في الممارسات المتعلقة بضرائب الشركات، وقوانين الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية.
وفي تعليقه على الندوة، قال مسؤول خدمات الضرائب في EY لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحمد العسري: «تعد ضريبة أرباح الشركات بالكويت، والتي يتم حاليا العمل على صياغة قانون خاص بها، خطوة كبيرة ستغير قواعد اللعبة، ومن الممكن أن تساهم الضرائب العادلة والمنظمة بشكل جيد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مما يجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وهذا بدوره قد يؤدي إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي، وتحفيز النمو الاقتصادي».
وعلاوة على ذلك، فإن زيادة الإيرادات من الضرائب يمكن أن تساعد الدولة على تنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على النفط، بما يشجع على تمويل مشاريع مستدامة. ولا شك بأن تطبيق الضرائب يعزز الشفافية والمساءلة بين الشركات، وبالتالي يساهم في خلق بيئة أعمال أكثر مسؤولية.
من جانبه، قال أحمد الدسوقي، مسؤول الضرائب في EY في الكويت وقطر وعمان: «تعمل الحكومة الجديدة بشكل استباقي لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية وخلق المزيد من الشفافية في النظام الضريبي في البلاد. وكان مجلس الأمة قد وافق في ديسمبر 2023، على تعديل قانون الوكالة الذي يسمح للشركات الأجنبية بالعمل في البلاد دون الحاجة إلى وكيل محلي».
وأضاف: «الكويت كانت قد وقعت اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع الإمارات وقطر، وانضمت مؤخرا إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن تآكل الضريبة ونقل الأرباح، والذي يسعى إلى التأكد من أن الشركات المتعددة الجنسيات تدفع حصة عادلة من الضرائب أينما تعمل».
جدير بالذكر أن الندوة الضريبية شهدت مشاركة نحو 200 من المسؤولين التنفيذيين والماليين من شركات متعددة الجنسيات وشركات تتخذ من الكويت مقرا لها، وممثلين من هيئات تنظيمية مختلفة. وكانت الندوة غنية بالمعرفة والخبرة العملية لكبار المتخصصين في مجال الضرائب من شركة EY، والذين قدموا للمشاركين رؤى شاملة لمساعدتهم في فهم التغيرات الضريبية الرئيسية التي قد تؤثر على أعمالهم.
وتناولت الندوة الآثار المحتملة للتغيرات المقبلة في البيئة التنظيمية، مثل فرض ضريبة أرباح الشركات، والتي يمكن تطبيقها على جميع الشركات الكويتية، بالإضافة إلى الحد الأدنى العالمي للضريبة على الشركات الكويتية المتعددة الجنسيات.
وفضلا عن ذلك، تناولت الندوة التحديثات التنظيمية والاتجاهات الضريبية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تؤثر على الشركات الكويتية العاملة في ولايات قضائية أخرى.
ومن ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وكذلك ضريبة دخل الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونظام الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. كما تناولت الندوة أيضا دور التكنولوجيا في رحلة التحول الضريبي، وقضية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تمثل أحد المواضيع الأكثر أهمية اليوم.

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