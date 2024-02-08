رئيس بنك ABC: الوضع الراهن للاقتصاد المصرى يخلق فرصاً واعدة للاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) قال صائل الوعرى، الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك ABC، إن الوضع الراهن للاقتصاد المصرى برغم التحديات يخلق فرصاً واعدة للاستثمار على المدى الطويل.

وأضاف الوعرى، فى حواره مع بلومبرج عن آفاق القطاع البنكى فى الشرق الأوسط، أن لديه نظرة تفاؤلية متوازنة حيث نمت أرباح المجموعة بشكل ملحوظ فى السوق المصرى بعد استحواذها على بنك بلوم مصر.

موضوعات“التجارى الدولى” يخطط لأن يصبح أول بنك أخضر فى مصر 46.3 مليار درهم أرباح 10 بنوك إماراتية في 2023 الدولار يتخطى 70 جنيهًا فى السوق الموازية اليوم

وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية 2024 هو التوسع المستمر من خلال التركيز على الحلول الرقمية خاصة فى السوق المصرى لكونه من أكبر الأسواق فى المنطقة.

وأكد أن نظرة مجموعة بنك ABC للسوق المصرى استراتيجية ومستقرة حيث تعمل على تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها للعملاء.