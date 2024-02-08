رئيس بنك ABC: الوضع الراهن للاقتصاد المصرى يخلق فرصاً واعدة للاستثمار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال صائل الوعرى، الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك ABC، إن الوضع الراهن للاقتصاد المصرى برغم التحديات يخلق فرصاً واعدة للاستثمار على المدى الطويل.
وأضاف الوعرى، فى حواره مع بلومبرج عن آفاق القطاع البنكى فى الشرق الأوسط، أن لديه نظرة تفاؤلية متوازنة حيث نمت أرباح المجموعة بشكل ملحوظ فى السوق المصرى بعد استحواذها على بنك بلوم مصر.
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وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية 2024 هو التوسع المستمر من خلال التركيز على الحلول الرقمية خاصة فى السوق المصرى لكونه من أكبر الأسواق فى المنطقة.
وأكد أن نظرة مجموعة بنك ABC للسوق المصرى استراتيجية ومستقرة حيث تعمل على تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها للعملاء.
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