أليانز مصر توقع عقد شراكة مع بنك قناة السويس لمدة 5 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة أليانز لتأمينات الحياة، عقد شراكة مع بنك قناة السويس، لمدة خمس سنوات بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة فى مجال التأمين البنكى.
وبموجب عقد الشراكة سيتم تغطية منتجات التأمين على الحياة، لتلبية احتياجات العملاء.
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وقال أيمن حجازى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة شركات أليانز بمصر:“إن الشراكة تتوافق مع استراتيجية المجموعة والتى تهدف لتقديم حلول مبتكرة من تمكين العملاء من الحصول على المنتجات المالية والتأمينية اللازمة لهم وتلائم الفئات العمرية المختلفة”.
وقال حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن الشراكة تهدف إلى تعزيز القيمة التى تقدمها الشركة لعملائها وتلبية احتياجاتهم من خلال شبكة فروع الشركة التى تبلغ أكثر من 700 فرع بنكى تغطى ما يزيد عن 19 محافظة.
وأكد تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، حرص الشركة على تقديم تسهيلات وخدمات مبتكرة لعملاء أليانز بمصر تم تصميمها خصيصًا لتلبى احتياجات كل فرد.
وأضاف أن الشراكات البنكية للمجموعة تضم حاليا 8 بنوك لتعزيز حصتها السوقية فى مجال التأمين البنكى.
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