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أليانز مصر توقع عقد شراكة مع بنك قناة السويس لمدة 5 سنوات

2/8/2024 11:08:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركة أليانز لتأمينات الحياة، عقد شراكة مع بنك قناة السويس، لمدة خمس سنوات بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة فى مجال التأمين البنكى.

وبموجب عقد الشراكة سيتم تغطية منتجات التأمين على الحياة، لتلبية احتياجات العملاء.

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وقال أيمن حجازى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة شركات أليانز بمصر:“إن الشراكة تتوافق مع استراتيجية المجموعة والتى تهدف لتقديم حلول مبتكرة من تمكين العملاء من الحصول على المنتجات المالية والتأمينية اللازمة لهم وتلائم الفئات العمرية المختلفة”.

وقال حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن الشراكة تهدف إلى تعزيز القيمة التى تقدمها الشركة لعملائها وتلبية احتياجاتهم من خلال شبكة فروع الشركة التى تبلغ أكثر من 700 فرع بنكى تغطى ما يزيد عن 19 محافظة.

وأكد تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، حرص الشركة على تقديم تسهيلات وخدمات مبتكرة لعملاء أليانز بمصر تم تصميمها خصيصًا لتلبى احتياجات كل فرد.

وأضاف أن الشراكات البنكية للمجموعة تضم حاليا 8 بنوك لتعزيز حصتها السوقية فى مجال التأمين البنكى.

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